Sonora verá acción en Nacional de Softbol Femenil Sub 12 y Sub 14

Hermosillo, Sonora, junio 2018.- El softbol sonorense mandará a las selecciones Sub 12 y Sub 14 a competir en el Campeonato Nacional de la pelota blanda femenil para ambas categorías que tendrá lugar en Tampico, Tamaulipas.

Los dos selectivos ya quedaron integrados luego de celebrarse hace poco más de dos semanas el Campeonato Estatal en donde Caborca conquistó ambos títulos mientras que con los subcampeonatos fueron para Hermosillo (Sub 14) y Nogales (Sub 12).

El par de novenas de la Ola Roja jugarán del 5 al 9 de julio en el certamen nacional por lo cual el lunes de enfrente partirán hacia suelo tamaulipeco en donde jugarán del jueves al lunes en busca de los dos campeonatos.

El equipo de Sonora de la categoría Sub 14 quedó integrado por Romina Zavala, Nicole López, Esperanza Gallego, Valeria Núñez, Natalia Flores, Ximena Méndez, Rebeca Pino y Marcia Merino.

Además de Dacia Lemus, Artleth Rascón, Jennifer Morales, Iridia Moreno, Kitzia Cubilla, Jocelyn Valenzuela y Alondra Sandoval, mientras que Carlos Parra será el mánager y tendrá a Guadalupe Córdova como coach.

A su vez las jugadoras del Sub 12 son Shaila Muñoz, Regina Inda, Karla Lugo, Regina Ruelas, Ximena Bracamontes, Suseth Valenzuela, Zamara Atondo, Danna Guevara, Lexa Michel del Pino y Alejandra Valencia.

Completan la lista Mía Estrella, Lisa Samantha Hernández, Kamila Trujillo, Emily Monreal, Lía Téllez y Aglaé Sánchez; la responsabilidad de dirigir al equipo recaerá en Ana García quien tendrá a Ahlan Islava en el puesto de coach.

MANTIENEN PESISTAS SONORENSES

RITMO DE ENTRENAMIENTO HACIA JCC

Patty Domínguez y Anacarmen Torres siguen concentradas en el CDOM de donde partirán en menos de un mes a Barranquilla

Hermosillo, Sonora, 28 de junio del 2018.- Las pesistas sonorenses Patricia Domínguez y Anacarmen Torres prosiguen su preparación en la capital del país dentro del campamento de halterofilia con la selección nacional de cara a su actuación en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ambas pesistas originarias de nuestra entidad entrenan al lado del resto del equipo azteca en el Comité Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) en donde estarán hasta mediados de julio para después partir a Barranquilla, Colombia, pues la competencia de pesas está pactada del 20 al 24 de ese mes.

Domínguez Lara, quien compite en la división de 58 kilogramos, está recuperándose satisfactoriamente de una lesión que la marginó del Campeonato Panamericano de Halterofilia –celebrado a mediados de mayo en Santo Domingo, República Dominicana- pero ya le falta muy poco para elevar su nivel al 100%.

“El lapso de recuperación me ha ayudado mucho pues anteriormente me precipitaba y eso hacía que la lesión no sanara pero la concentración ha servido mucho; sólo era cuestión de tiempo para agarrar confianza y empezar a fortalecerme”, agregó la olímpica hermosillense en Río 2016.

Para Mónica Patricia serán sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe (tiene un oro y dos bronces) mientras que Torres Wong –nacida en Ciudad Obregón- hará su debut en el certamen regional que regresa a suelo cafetalero.

En el 2010 en Mayagüez, Puerto Rico, Domínguez Lara capturó la presea áurea en menos de 58 kilos en la modalidad de arranque y agregó bronce en envión y en la sumatoria total de sus dos levantamientos.