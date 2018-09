Presenta Presidenta Municipal ampliación de trámites digitales

Hermosillo, Sonora; Septiembre 2018.- El Ayuntamiento de Hermosillo dio un paso más en el estímulo de las inversiones en el municipio, al ampliar el abanico de trámites que es posible obtener en línea, con reducción de tiempos, costos y el margen para actos de corrupción, anunció la Presidenta Municipal Angelina Muñoz Fernández.

Acompañada de Eduardo Lemem Meyer González, Director de la Comisión de Fomento Económico y Turístico del Municipio de Hermosillo y Francisco Carrasco García,Director de Desarrollo Urbano de CIDUE, la munícipe informó a empresarios de la construcción y desarrolladores de vivienda de la localidad los pormenores de la actualización del Sistema de Trámites Digitales de Hermosillo.

La recibieron en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Sonora, Karina Maldonado Andrew, Presidenta del organismo, y Jaime Félix Gándara, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la entidad.

“A 3 días de entregar la administración, aquí está, completito, no solamente las Licencias de Construcción y de Funcionamiento, sino queatendimos un compromiso que hicimos con Canadevi, de también desregular, facilitar, y reducir sobre todo, los trámites en materia de aprobación de desarrollos inmobiliarios”, expuso.

“Como ustedes saben, pusimos etiqueta en los tiempos, ya no hay de que el funcionario se quede con el trámite allí guardado en el escritorio, y tampoco hay de que puedan llegar y decirles si lo quieres rápido, ya sabes”, reveló la Presidenta Municipal.

El Sistema de Trámites Digitales de Hermosillo es una plataforma accesible desde un banner de la página www.hermosillo.gob.mx que permite gestionar el Dictamen de Urbanización; de Terminación de Obra; la Licencia de Urbanización; Asignación de Claves Catastrales; Autorización de Rasantes; Aprobación del Proyecto de Drenaje Pluvial; Autorización de Desarrollo Inmobiliario; Aprobación del Proyecto de Señalamientos; Autorización de Equipamiento de Proyectos de Áreas Verdes y Aprobación del Proyecto de Alumbrado Público, detalló Eduardo Lemmen Meyer.

“Para que una ciudad sea competitiva es indispensable que los Gobiernos funcionen como facilitadores y, con este anuncio, reiteramos el compromiso de esta administración para que las políticas públicas arrojen resultados que generen confianza en los inversionistas y que le sigan apostando a esta capital”, afirmó.

Expresan empresarios su reconocimiento a Angelina Muñoz Fernández

Durante el evento, la dirigente de CMIC, Karina Maldonado, dedicó unas palabras a la Presidenta Municipal

“Yo quiero felicitar y reconocer la gran labor que has hecho, creo que has sido una pieza súper importante en esta administración, desde Sindicatura hasta esta etapa de liderazgo como Presidenta Municipal, me ha tocado verte totalmente involucrada en cada uno de los proyectos, con entrega, profesionalismo y dedicación al beneficio de la ciudad”, externó.

Por su parte, Jaime Félix Gándara, Presidente de Canadevi también reconoció la labor de la munícipe de quien dijo que dejó un aporte muy importante al dejar una base muy sólida a la siguiente administración en materia de desarrollo urbano.