Rechaza PAN privatización de alumbrado público e incremento a la tarifa del Agua

Hermosillo, Sonora a 14 de diciembre de 2016.- Bajo ningún argumento ni pretexto, los hermosillenses deben pagar la ineficiencia de la mala administración municipal priista, manifestó el Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Jesús Ramón Díaz Beltrán, al referirse a la privatización del alumbrado público aprobada este miércoles en el Congreso del Estado por los votos de los diputados tricolores y sus aliados.

“En el PAN Hermosillo rechazamos totalmente la venta-privatización del alumbrado público en la ciudad, no se vale hipotecar la ciudad por los próximos 15 años, el alcalde está tomando de manera unilateral decisiones que no le corresponden, las cuales están logrando concretar por la vía del mayoriteo legislativo de la mano de los diputados de su partido”.

El líder local del blanquiazul fue tajante al señalar que desde que el PRI llegó al gobierno municipal ha sido un golpe tras otro a los hermosillenses, ya que además de poner en venta el servicio de alumbrado público, la actual administración municipal priista en comparsa con sus diputados, incrementó en un desmedido 35% el cobro de servicio de agua potable en la capital del Estado.

El líder panista dijo que en lugar de asumir su responsabilidad y gobernar para todos los hermosillenses, pareciera que el Alcalde está más interesado en hacer negocios con la administración del municipio, “los hermosillenses lo eligieron para que resolviera las necesidades del municipio, no para que las evadiera y se las delegara a terceros”.

“Qué casualidad que el servicio de alumbrado público se venía prestando con regularidad, pero nada más asumió el PRI el gobierno municipal y lo dejaron caer con el fin de justificar la privatización que planeaban del servicio”.

Jesús Ramón Díaz comentó que los diputados de la fracción parlamentaria del PAN responsablemente rechazaron rotundamente la privatización del servicio de alumbrado y el incremento al agua, privilegiando ante todo el bolsillo de los ciudadanos; “Creemos firmemente que los hermosillenses no deben cargar con la ineficiencia de la actual administración municipal”, añadió.

Por último el dirigente de Acción Nacional en Hermosillo, manifestó su preocupación por la falta de respuesta del gobierno municipal a las diferentes demandas ciudadanas, “primero el ayuntamiento priista, dijo que no podía con la recolección de basura, ahora nos sale con que no pueden ni cambiar un foco, por lo que es prioritario que la autoridad del municipio se enfoque en trabajar por quienes los eligieron y no en privilegiar a unos cuantos con sus negocios”.