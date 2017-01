Atiende Secretario del Ayuntamiento a manifestantes

Aclara que no se privatiza el alumbrado y no hay cobro adicional al DAP

Hermosillo, Sonora; Enero 24 de 2017.- Jorge Andrés Suilo Orozco, Secretario del Ayuntamiento, hizo un llamado a los ciudadanos en situación vulnerable a inscribirse en la tarifa social de Agua de Hermosillo, para obtener el beneficio de un 50 por ciento de descuento por su consumo, y en el tema de alumbrado público aclaró que no hay privatización y tampoco ningún cobro adicional al que ya se paga como DAP.

Al atender a un grupo de personas que se manifestaron por fuera de Palacio Municipal contra del cobro por saneamiento en el recibo de Agua de Hermosillo y cuestionando la necesidad de concesionar el servicio de alumbrado público, el funcionario informó que el tope de posibles beneficiarios con el esquema de tarifa social se amplió este año a 55 mil usuarios, a los que se les aplica un estudio socioeconómico.

“Queremos que escuchen primero lo que se ha hecho para proteger a la población vulnerable, porque es algo que no sabían, ahorita hablamos de la tarifa social y no tenían conocimiento de ella y creo que fue un muy buen avance; también hay un esquema de tasa cero en Agua de Hermosillo para quien de plano no puede pagar nada”, comentó.

Los escuchamos con mucho respeto y vamos a volver a juntarnos el viernes a las 15:00 horas, para exponerles mayor información; vi muy buena voluntad por parte los manifestantes y vamos a avanzar con los temas municipales, dijo.

El Secretario de la Comuna hermosillense recordó que el cobro por saneamiento no es nuevo, tiene 5 años aprobándose en Cabildo y en el Congreso para entrar en vigor cuando empezara funciones la planta tratadora.

Este cobro está amarrado con un contrato que se firmó desde la administración antepasada y que dejó comprometidas participaciones del Ayuntamiento y una línea de crédito contingente.

En el tema del alumbrado público, el secretario informó a los manifestantes que no hay afectación a la economía de los hermosillenses, pues con lo mismo que ya se paga en el recibo de luz por concepto de Derecho de Alumbrado Público, se podrá contar con tecnología LED y un servicio más eficiente.