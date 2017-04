Gran colaboración ciudadana en Semana Santa: Maloro

No hubo accidentes fatales en carreteras y zonas turísticas de Hermosillo

Hermosillo, Sonora; Abril 17 de 2017.- El Presidente Municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta, destacó la colaboración de los visitantes y la participación de más de 800 personas de diferentes dependencias en el operativo de Bahía de Kino y las playas del Municipio durante Semana Santa para tener un saldo positivo.

Maloro Acosta expresó que estuvo en la supervisión de cada uno de los operativos de Seguridad Pública y de Protección Civil, así como recorridos en coordinación con la Cruz Roja para mantener la seguridad y un ambiente familiar entre más de 134 mil personas que visitaron las áreas turísticas de Hermosillo.

“Para nosotros fue muy significativo el llamado a la conciencia que hicimos de manera permanente a los hermosillenses para que todo saliera bien, que las playas quedaran limpias y no sucediera lo de otras ocasiones, en las que quedó un lugar sucio; esta semana fueron levantadas más de 380 toneladas de desechos, pero de manera ordenada”, expuso.

Hubo orden y gran sensibilización de la ciudadanía, precisó, y es importante porque en equipo es como logramos los saldos positivos, porque no es el gobierno solamente el que debe hacer su parte, además ayudaron los vacacionistas que accedieron al cambio de chofer, al reacomodo en los vehículos y a que no podían ir atrás de los pick ups.

Maloro Acosta consideró que el resultado del operativo fue exitoso, porque no se registró ningún accidente fatal en las carreteras, ni en las zonas turísticas del Municipio, “Por respeto a la familia del joven que falleció tras un volcamiento en la ciudad, no quisiera llamarla Semana Santa blanca, aún cuando no se considera parte de las acciones, sino que ocurrió en el interior de una colonia”.

El Presidente Municipal destacó el gran trabajo en equipo en tres actos heroicos del Departamento de Bomberos, como la reanimación de un bebé que estaba inconsciente, por parte Daniel Moo, Jesús Ortiz y Leonardo Cubedo; el rescate de una menor de 14 años edad en problemas en al agua; y encontrar a Michelle de 7 años, quien se extravió por 3 horas.

Otro punto que enfatizó fue la habilitación de baños y regaderas para dar servicio a los turistas en los puntos Playa Esthela, dos en el área de palapas, en el muelle y frente al hotel Casa Blanca.

Continuará Operativo en Semana de Pascua

Durante la semana de Pascua continuará el operativo reforzado en los centros que se tienen focalizados en Bahía de Kino y dentro de las colonias de la ciudad, además de la atención en la zona rural oriente.

Por su parte, Luis Armando Becerril Calderón, Director de Inspección y Vigilancia, comentó que se enfocaron a regularizar y acomodar a los vendedores que se acercaron al balneario a ofertar sus productos y realizaron recorridos nocturnos para mantener el ambiente familiar y supervisar que los eventos masivos se terminaran en el horario establecido de las 23:00 horas.

Eduardo Lemmen Meyer, titular de la Comisión de Fomento Turístico Municipal, dijo que en la semana hubo una derrama económica de más de 80 millones de pesos en Bahía de Kino, mientras que en la ciudad de Hermosillo se registró una ocupación hotelera del 48 por ciento, con una derrama de más de 50 millones de pesos.

El Instituto Hermosillense de la Juventud (IHJ) contó con más de 100 jóvenes que llevaron a cabo activaciones del programa Frénate para prevenir accidentes y colocaron un resbaladero gigante, un “bungee” y una banana gratuita en la playa; y el Instituto del Deporte de Hermosillo llevó a cabo torneos de Flag Playero, Fútbol, Volibol y funciones de lucha libre.

Así mismo, Luis Fernando Pérez Pumarino, Director de Servicios Públicos, agradeció la participación de los ciudadanos en la limpieza de las playas, quienes realizaron acciones compartidas con los trabajadores de la dependencia, que iniciaban actividades desde las 2:00 a las 24:00 horas.

Fernando Beltrán Pérez, Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, informó que hubo un trabajo intenso por parte de los más 320 elementos para obtener buenos resultados en Bahía de Kino y campos pesqueros aledaños, así como a la salida a San Pedro y al Río Sonora.

Estuvieron también Jorge Andrés Suilo Orozco, Secretario del Ayuntamiento; Rodolfo Barroso, Jefe del Departamento de Bomberos; Reyna Limón, Directora del IHJ; Antonio Flores Comisario en Jefe, Janeth Pérez Morales, Jefa de Tránsito; Julio Rivera, Director de la Policía Preventiva; y Bernardo Romero, Director del IDH.

Seguridad Pública

Servicios Públicos

IHJ

382 conductores parados por rebasar y multadas por sobrepasar la velocidad del operativo carrusel.

Se prestaron 52 servicios por descomposturas mecánicas.

181 infracciones a la Ley de Tránsito por otras causas.

586 personas certificadas por faltas administrativas.

131 personas retenidas por faltas menores.

81 cambios de conductor.

569 reacomodos de pasajeros.

2 mil 561 reacomodos de personas que viajaban en cajas de pick ups.

78 detenidos por falta al Bando de Policía y Gobierno.

40 amonestados.

16 menores detenidos.

18 personas picadas por mantarraya.

25 menores extraviados y entregados a sus familias.

46 apoyos a ciudadanos con vehículos descompuestos.

12 lesionados por picadura de abeja o intoxicados.

29 labores sociales (raite)

Barrido mecánico

Retiro de cacharros

Retiro de azolve en calles

Recolección de basura en contenedores de Kino pueblo y calle de mar de Cortez.

Apoyo con agua a baños y regaderas.

Entrega de 20 mil souvenirs para promover la cultura de la limpieza y reciclaje.

Se nombraron a mil niños Agentes Ecológicos que invitaban a sus familias a mantener sus espacios libres de basura.

Se colocaron 150 Letreros de prohibido tirar basura en palapas.

Se visitaron y notificaron entre 350 comercios fijos y semifijos para solicitarles cumplir con el reglamento de limpia.

Se colocaron 500 Contenedores de basura.

Activaciones del programa Frénate para concientizar las personas que tomaran precauciones al manejar.

Canje de bolsas con basura por diferentes souvenirs y juguetes playeros.

Colocación de resbaladero, bungee y banana gratuita en playa.