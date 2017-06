“Tyson” y “Lalillo” aseguran guerra sobre el entarimado

Hermosillo, Sonora.- Como una velada de “Boxeo Explosivo” fue presentada la función del próximo sábado 3 de junio en el Gimnasio del Estado, donde se enfrentarán el ex campeón mundial Hernán "Tyson" Márquez y el regiomontano y dos veces campeón nacional Eduardo "Lalillo" Hernández, el pleito está áctado en peso Súper Mosca.

En la función se rendirá homenaje póstumo a los hermanos Sánchez, David y Jonathan, por su brillante trayectoria dentro de los encordados locales y nacionales.

El evento de presentación estuvo presidido por el Director del Deporte del Estado de Sonora Genaro Enríquez Rascón, José Luis Aello Director de Mercadotecnia de El Imparcial, Francisco Mohuet presidente de la Comisión de Box del Estado.

En tanto, los protagonistas de la contienda estelar, Hernán “Tyson” Márquez (41-8-2, 29 ko’s) y Eduardo “Lalillo” Hernández (15-7-0, 7 ko’s) pactada en peso Supermosca a diez rounds fueron directos en sus declaraciones y coincidieron que habrá guerra en el ring.

¨Vi peleas de Hernández, pero no se ocupa; es más alto que yo, pelearé en corto y lanzando golpes desde el primer segundo, está en puerta una pelea de título del mundo, tengo mucho que perder, Eduardo no será quien me impida recuperar mi título del mundo y el sábado sentirá mi hambre de ser campeón de nuevo, la pasará mal¨ dijo Márquez.

El ex campeón mundial agrego: ¨Respeto a todos mis rivales, y el próximo sábado podrán ver a un ‘Tyson’ al máximo nivel, esta pelea es importante porque quiero volver a ser campeón mundial, y porque es en homenaje a mi gran amigo "Tornado" Sánchez. Mi homenaje hacia él será la victoria”, dijo Márquez de 27 años.

Por su parte, el de Monterrey, Nuevo León “Lalillo” Hernández admitió reconocer la gran carrera del “Tyson”, pero advirtió que arriba del ring tendrá que hacer su trabajo y lograr la victoria más importante de su carrera.

“El ‘Tyson’ es un gran peleador, ex campeón mundial, muy fuerte y sé que será una pelea dura, pero ganándole se me van a abrir las puertas para peleas grandes. Hice una gran preparación y vamos por todo. Este puede ser el empujón que necesitaba y llega en gran momento y vaticinio que voy a noquear”, aseguró el peleador originario de Monterrey.

Para la contienda semifinal de la división Mosca, los sólidos prospectos locales, Luis “Chapo” Castro (14-2-2, 10 ko’s) y Sergio “Dinamita” Castro (12-0-1, 10 ko’s) prometen una pelea espectacular y que podría “robarse el show”.

Habrá cuatro combates más con los mejores talentos sonorenses como Ángel Salomón enfrentando al navojoense Jesús Álvarez en peso Welter a seis rounds, , Hiram Caballero chocará con Ramón Ochoa de Ciudad Obregón en peso Supergallo, en duelo de hermosillenses invicto Bryan "Latino" Acosta enfrenta a Ramses Camacho en peso Supergallo, en peso Ligero Rubén ¨Cuate¨Páez peleará ante Germán Valenzuela y el invicto Noé Robles con rival por definir.

4 combates amateur más desde las 19:00 horas.

El viernes desde las 11:30 horas en el gimnasio Top Fitnes será la ceremonia de pesaje oficial.

El costo de los boletos será de 210 pesos en ring side numerado, y 160 pesos en general, aunque cualquier localidad es de lujo, pues el Gimnasio del Estado tiene la particularidad que de cualquier asiento, la vista es excepcional.