Pesistas sonorenses despiden etapas nacionales femeniles con 11 medallas

Monterrey, Nuevo León, 4 de junio del 2017.- La fortaleza femenina sonorense salió de nuevo inspirada pues aportó hoy once medallas más en las etapas nacionales de la halterofilia, entre las cuales sobresalieron par de metales áureos.

En el gimnasio de la Unidad Deportiva “Jesús Hinojosa Tijerina”, en el segundo y último día de acciones de la rama femenil, las pesistas de la Ola Roja consiguieron ocho preseas en Campeonato Nacional (dos oros, tres platas y el mismo número de bronces) y tres en Olimpiada (todas de tercero).

Hoy la figura fue Melissa Véjar quien se consagró monarca del Campeonato Nacional Juvenil en la división de los 75 kilogramos Sub 20 al conquistar medallas de oro en envión (110) y en el total (197), lo que le dio el cetro; la plata fue en el arranque (87).

En el mismo formato de Campeonato Nacional Juvenil, Perla Covarrubias (63 kilos en Sub 20), logró par de argentas y una de bronce y Pamela Munguía (53 en la Sub 20) aportó dos de tercer puesto, mientras que en Olimpiada Nacional Mariel Ortiz (75 en Sub 17) se “bronceó” al ganar los tres metales de ese color.

En el levantamiento de arranque la sonorense Véjar Campa terminó detrás de la tabasqueña Alejandra López, quien también levantó 87, pero lo hizo primero, con lo cual aseguró ese metal; la hermosillense se recuperó izando 110 en envión derrotando así a la tapatía Eréndira Macías (105). En la sumatoria recolectó 197 kilos por 189 de la de la jalisciense y 170 de la bajacaliforniana Andrea Corona.

Perla Covarrubias obtuvo par de platas, en el envión (98) y el total (173), mientras que el tercer sitio que logró fue en el arranque (75); Mariel Ortiz logró bronce en las tres modalidades con levantamientos de 78 y 101 para contabilizar 179, y a su vez Munguía dejó par de metales de ese mismo color en arranque (67) y en la sumatoria (148).

Fue el cierre para las pesistas en los certámenes nacionales –Campeonato Juvenil y Olimpiada- en donde terminaron con ocho medallas doradas, cuatro platas y once bronces, por lo cual cosecharon 23 metales de los tres colores. Este lunes habrá descanso para reanudar el martes y miércoles con la rama varonil dentro de la misma instalación deportiva.

Conquista Ola Roja cetro dorado en Softbol Varonil

La Ola Roja conquistó el título dorado del softbol en el Campeonato Nacional Juvenil después de vencer 8-2 a Tamaulipas en la final de la categoría Mayor varonil efectuada hoy.

El serpentinero Abraham Macazani, quien venía de lanzar un juego sin hit ni carrera, tiró buena pelota de dos carreras en todo el trayecto, y Luis Ríos mandó a la ofensiva pegando de 3-3 con un cuadrangular para guiar a los sonorenses al cetro nacional.

Macazani trabajó las siete entradas en las que toleró las dos anotaciones y seis imparables a los tamaulipecos; completó su labor con cuatro ponches pero regaló dos caminatas y golpeó a un par de bateadores. Su adversario, Jorge Herrera, fue el derrotado tras permitir cuatro carreras y seis indiscutibles en tres innings y dos tercios.

En el primer episodio Luis Ríos mandó la de la quiniela al plato mediante un doblete y sencillo de Juan Carlos Martínez trajo el 2-0; la tercera rayita entró en los spikes de Christian González quien llegó a los senderos con hit para después robarse el pentágono.

El mismo Ríos de nuevo hizo daño conectando cuadrangular solitario en la cuarta para poner al frente 3-0 a Sonora y en la quinta la Ola Roja remachó el juego con racimo de cuatro en donde los batazos remolcadores fueron sencillo de Martínez y elevados de sacrificio de Jorge López y Flavio Sotelo; la otra entró por un error del lanzador en rodado de Armando Lagarda.

Los tamaulipecos respondieron anotando en dos ocasiones en la primera vuelta, gracias a hit remolcador de ambas rayitas de César Delgado, pero ya no pudieron volver a timbrar en todo el encuentro.

Luchas se despide de nacionales con una jornada de tres metales

Los luchadores sonorenses se despidieron de las etapas nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil consiguiendo tres preseas al término del estilo Greco varonil, hoy en el cierre de esa disciplina en el Gimnasio Nuevo León Unido.

En la última jornada de finales de este deporte de contacto, un sonorense cayó en la batalla por el máximo metal, Efrén Arellano (55 kilos), para quedarse con la medalla argenta en el formato de Campeonato Nacional Juvenil.

Dentro de ese mismo certamen nacional Bryan Parra logró bronce luego de ser eliminado en su semifinal, mientras que la otra presea de ese color fue de Aarón Lastra (35 Escolar) al sufrir el revés en la antesala por la disputa por el oro.

La derrota de Arellano fue a manos del queretano Adam León quien se colgó la presea del máximo color tras salir airoso en un duro combate que finalizó por apenas dos puntos a favor del originario de Querétaro (9-7).

Parra tuvo una reñida contienda ante el tapatío Emmanuel Benítez, en la puja por avanzar a la final de los 84 kilos en el Campeonato Juvenil, pero la dejó ir 18-14 después de los seis minutos de acción reglamentaria.

A su vez, en la semifinal de los 35 kilos Escolar en Olimpiada Nacional, el pequeño sonorense Aarón Lastra fue rendido por medio de un toque de espaldas del tapatío Alexis Vargas.

Los gladiadores sonorenses concluyeron su participación en las fases nacionales acumulando 25 metales de los cuales siete fueron platas y los 18 restantes resultaron bronces dentro de Olimpiada (cuatro argentas y 12 de tercero) y Campeonato Juvenil (tres plateadas y seis bronceadas).

Arranca Taekwondo con un par de podios

El taekwondo sonorense abrió con dos medallas en su presentación en la modalidad de combates dentro de la Olimpiada Nacional 2017.

Teniendo por sede el Gimnasio Nuevo León de Gonzalitos, en actividades de la rama femenil en la categoría Infantil, Carmen Aída Cota (menos de 29 kilos Infantil) fue quien agarró el metal argento mientras que Daniela Armenta (menos de 50 Cadetes) sumó el bronce.

En su actuación Carmen Aída Cota empezó con un triunfo sobre la potosina Alanna Flores García y posteriormente dio cuenta de la tapatía Marga Romo López en la ronda de semifinales para acceder a la pugna dorada.

Ya en la final sufrió una derrota ante la morelense Sofía Jorge Huerta quien se quedó con la corona nacional en esa división y peso dejando a la sonorense como subcampeona olímpica.

Mientras que Daniela Yethzalín Armenta Leyva ganó sus dos primeros pleitos pero fue superada en el tercero para terminar con la medalla de bronce; inició venciendo a Sophia León de Chiapas y luego doblegó a la regia Camila Fenatt para caer en su siguiente combate ante la bajacaliforniana María Madrigal.

El taekwondo continuará este lunes en el mismo gimnasio dentro de la capital regia presentando choques eliminatorios en la jornada matutina para celebrar las semifinales y finales en la tarde.

Bronce para Sonora en el Hockey sub 14 femenil

La Ola Roja rescató la medalla de bronce en el hockey Sub 14 femenil al vencer hoy en el juego por el tercer sitio a Tlaxcala dentro de la Olimpiada Nacional 2017.

Las sonorenses sacaron la casta pues después de perder la semifinal tuvieron que conformarse con jugar por el duelo que definió la tercera presea del torneo con sede en la Perla Tapatía.

El equipo de nuestra entidad derrotó 5-2 a las tlaxcaltecas mediante goles de Nicole Gálvez, Namidia Gómez, Rebeca Guzmán, Reneé Rivera y Krista Angulo, quienes mantuvieron su racha anotadora hasta el último desafío.

A final de cuentas el equipo de nuestra entidad terminó dentro del podio y a la vez pudo vengarse del equipo de Tlaxcala que los había derrotado 3-2 en el formato de eliminatoria. Los varones no pudieron avanzar a la siguiente ronda y finalizaron en el quinto sitio general.

Previo a ese partido las chicas sonorenses fueron dominadas en su semifinal por la escuadra del Estado de México que salió con el brazo en alto 4-1 gracias a tantos de Itzuli Guerrero, Monserrat García, Itzel Rojas y Elizabeth Fortuna; salvó el honor por el lado sonorense Namidia Gómez.