Invierte Estado 244 mdp en escuelas para regreso a clases: Claudia Pavlovich

Hermosillo, Sonora, agosto 15 del 2017.- Para garantizar un regreso a clases de 100, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó obras de infraestructura que se realizan en 216 planteles de educación básica con una inversión de 200 millones de pesos.

Por las recientes lluvias algunas escuelas sufrieron daños pero el Gobierno del Estado, a través de distintas dependencias, realiza las reparaciones que se requieren.

En Hermosillo, la Gobernadora Pavlovich recorrió las instalaciones de la primaria “Ejercito Mexicano” en la colonia Altares y la Secundaria Técnica No. 60 en la Cuauhtémoc, para verificar los daños que registran y los avances en los trabajos.

“Las escuelas están siendo rehabilitadas, lo estamos haciendo con mucha transparencia y con aplicación de los recursos lo mejor que podemos, haciendo rendir el dinero, y que el próximo inicio a clases sea libre de problemas de infraestructura. Es importante que estén tranquilos los padres de familia y los alumnos también”, subrayó.

Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, Coordinador del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), manifestó que de los 216 planteles, sólo cinco presentan un poco de retraso y las obras podrían no concluir para el próximo lunes, pero éstas no representan inseguridad para los estudiantes.

Fuerte impulso en educación superior

En el marco del inicio del nuevo ciclo escolar en la Universidad Estatal de Sonora (UES), la Gobernadora Pavlovich reconoció el crecimiento en infraestructura, matrícula y calidad académica de la institución.

Anunció ahí que en apoyo a los estudiantes y el cuidado del medio ambiente, la UES impulsa como plan piloto un descuento del 30% en la colegiatura a los alumnos que lleguen en bicicleta a la escuela, siempre y cuando mantengan promedio mínimo de 8.5.

Ante directivos, docentes, trabajadores y alumnos del campus Hermosillo, y transmisión simultánea vía internet en los planteles de Benito Juárez, Magdalena, Navojoa y San Luis Río Colorado, motivó a los universitarios a aprovechar sus estudios.

“En la vida uno se tiene que preparar, tienes que plantearte muy bien tus objetivos, esforzarte por ser mejor, y esto no significa no divertirse o no vivir su juventud y no pasarla bien, significa darle tiempo a lo que le tienes que dar tiempo, el estudio es algo que nos va sacar adelante siempre”, expresó.

La Gobernadora Pavlovich inauguró en el campus Hermosillo obras con una inversión de 44 millones 562 mil 961 pesos: El edificio de Ecoprocesos. Incluye dos áreas de taller, laboratorio, aula de usos múltiples, cubículos, oficinas académicas, servicios sanitarios y subestación eléctrica; y el edificio de Servicios de Salud, conformado por un área de recepción, laboratorios, consultorios, aulas, cubículos y dos módulos de servicio.

El Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, subrayó que en el gobierno de Palvlovich Arellano la UES registra un aumento del 106% en su alumnado, al pasar de 7 mil 992 estudiantes en 2015 a 15 mil 957 este año con el mismo presupuesto pero eficientando su aplicación.

Horacio Huerta Ceballos, Rector de la UES, también resaltó el trabajo y apoyo de la Gobernadora Pavlovich en materia educativa desde el inicio de su administración.

En el 2017 en la UES se han invertido 114 millones de pesos en los distintos campus: San Luis Río Colorado, Hermosillo, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez.