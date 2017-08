Cuatro medallas para Sonora en inicio de atletismo en la Paralimpiada Nacional

Colima, Colima, 29 de agosto del 2017.- Una cosecha de cuatro medallas obtuvo hoy Ola Roja en el arranque del atletismo en la Paralimpiada Nacional dentro de la pista y campo de la Unidad Deportiva Morelos.

Sonora capturó dos oros, una plata y un bronce en esta primera etapa del para-atletismo donde participarán 28 deportistas de nuestra entidad de las categorías de Especiales, Silla de Ruedas y Amputados, Sordomudos, y Ciegos y Débiles Visuales.

Los metales dorados los consiguieron el velocista Kevin Alberto Encinas (Especial de la Juvenil Mayor) y el lanzador José Andrés Guerra (Amputado en la Juvenil Menor) mientras que la argenta la obtuvo Edgardo Valenzuela (Ciegos y Débiles Visuales en la Juvenil Menor) y la de bronce correspondió a Gladys Ruiz (Especial en la Juvenil Menor); ambos corredores de pista.

Encinas ganó el primer oro de la jornada en la prueba de 100 metros planos con un tiempo de 14:01; la plata fue para Jesús Domínguez de la Ciudad de México (14:36) y el tercer puesto se lo llevó Tamaulipas con Jesús Ángel Villegas ( 14:63).

“Me siento muy bien, entrené muy duro, y esta medalla es para mis entrenadores y en especial a mis papás que los quiero con todo mi corazón”, dijo Kevin, de 16 años, y quien todavía tiene competencias pendientes en esta edición.

Por su parte el novato José Andrés Guerra Borbón debutó por la puerta grande en la Paralimpiada Nacional conquistando la presea dorada en lanzamiento de jabalina (18.32 metros) dejando tras de sí al mexiquense Samuel Cleofas (12.71) y al campechano Uriel Antonio Maku (9.81).

Con solo seis meses de haberse iniciado en el deporte José Andrés comentó que fue en el CRIT donde lo invitaron a acercarse a la Codeson para así llegar con el entrenador de lanzamiento de jabalina Efrán Minjárez.

“Me dijeron que en el CUM había un entrenador que preparaba a personas con discapacidad; no me había llamado la atención hasta después… fue muy insistente (Minjárez) y dije ‘pues no pierdo nada, me puede gustar’, entonces ya fui y me explicó todo y me gustó… así comencé a entrenar”, señaló el joven sonorense.

La medalla de plata la logró Edgardo Valenzuela Laureano en los 100 metros planos tras registrar 15:51, el oro fue para el mexiquense Miguel de la Rosa (14:95) y el bronce quedó en manos del jarocho Adrián de Jesús Galán (15:90).

El bronce de la delegación sonorense fue de Gladys Iracema Ruiz, también en los 100 metros planos tras detener el crono en 15:25; el oro lo agarró la capitalina Alondra Villarreal (15.10) y la plata correspondió a la poblana Paola Flores (15.10).