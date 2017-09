Estudiantes en movilidad están bien tras el sismo

“Hemos tenido contacto con todos nuestros estudiantes y están bien, incluso hablamos con quienes no están en esa zona, por si se encontraban viajando y pudieran haber resultado afectados, pero afortunadamente no, algunos de ellos están asustados, pero a salvo”, declaró la funcionaria adscrita a la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa.

Informó que este semestre hay en movilidad nueve alumnos búhos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), seis en la Universidad de Querétaro, dos en la Universidad Iberoamericana y diez en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Navarro Yanes dijo que algunos de ellos vendrán a la ciudad unos días para estar con sus familiares, pero no pueden regresar definitivamente sin concluir el semestre, porque académicamente no es posible darse de baja en este momento.

“Estos son eventos de la naturaleza que no se pueden prever y por ello no podemos evitar ciertas experiencias, lo que podemos recomendar es que ya que sean aceptados en las universidades busquen alojarse en edificios que cumplan con las normas de construcción recomendadas y no en inmuebles viejos o inseguros, para evitar cualquier desgracia”, apuntó.

Señaló que algunos de los jóvenes búhos han estado dando muestras de solidaridad, como Diana Badilla Bórquez, en Puebla, quien se ha sumado a los voluntarios que están en un centro de acopio recibiendo donaciones para los damnificados; asimismo, mencionó que otros se han sumado a estas acciones en la Ciudad de México.

“Nos dio mucho gusto ver que están apoyando, algunos alumnos están asustados, pero en especial sus familias. En estos momentos estamos en etapa de postulación para el siguiente semestre y hasta ahora nadie se ha arrepentido. A todos los que están fuera o los que se irán a zonas que sabemos que son más posibles los sismos, incluso en otros países como Chile, les pedimos que se cuiden mucho”, indicó.

En situaciones de desastres como ésta, hace un llamado a todos los estudiantes para que se reporten, primero con sus familias y después con el área a su cargo, para hacerles saber que están bien. Reveló que las primeras horas después del sismo fue muy difícil comunicarse, pero más adelante pudieron establecer contacto con todos y saber que están bien.

“La movilidad brinda experiencias que a los estudiantes los va enriquecer de muchas formas, queremos que tengan estas oportunidades y, además, que sepan que estamos aquí para ayudarles”, resaltó.