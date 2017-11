Arranca Sonora con triunfo y empate en Nacional Abierto de Handball

Hermosillo, Sonora, noviembre 2017.- Las selecciones sonorenses de handball arrancaron con buenos resultados su actuación en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Balonmano que tiene lugar en Colima, Colima.

En el caso de los varones el equipo de nuestra entidad doblegó por diferencia de ocho goles 36-24 a Zacatecas y las mujeres igualaron en reñido partido ante las del Instituto Politécnico Nacional 25-25.

La escuadra sonorense fue guiada por los seleccionados nacionales David Figueroa Molina y Sayyed Morales quienes metieron 10 y 6 goles, respectivamente, mientras que Manuel Soto agregó cinco. Por el lado de los derrotados los mejores a la ofensiva fueron Fernando Rodríguez (12) y Abraham Herrera (4).

A su vez la selección sonorense de damas sacó el empate ante las del IPN en donde las líderes en anotaciones fueron Andrea Willis (6) y Gemma Burgos (4) y de las capitalinas destacaron Andrea Oviedo (9) y Brenda Martínez (5).

La selección varonil sostendrá su segundo partido en contra de Baja California el jueves por la tarde y las mujeres jugarán en la noche contras las Doradas de Chihuahua.

El equipo varonil busca el bicampeonato y el décimo título en los últimos once torneos de la máxima categoría mientras que la escuadra femenil tratará de repetir podio pues el año pasado terminó en el tercer sitio.

Ola Roja de Halterofilia definida para ver acción en Torneo Nacional del Pavo

La Ola Roja competirá con 55 pesistas en el Torneo Nacional del Pavo a desarrollarse del 5 al 7 de diciembre en la capital de San Luis Potosí.

La selección sonorense quedó definida en una eliminatoria realizada la semana pasada en el Centro Estatal de Levantamiento de Pesas en la cual se dieron cita alrededor de 200 competidores de seis municipios de la entidad.

El equipo que representará a Sonora contará con levantadores desde la categoría Sub 13 hasta la de Primera Fuerza pasando por la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 en ambas ramas y en distintas divisiones.

A la cabeza del seleccionado estarán los ganadores de preseas internacionales Anacarmen Torres (58 kilos) y Rogelio Gurrola (77) destacando también el experimentado Rodrigo Román (77) como parte de los integrantes de la categoría Abierta.

Mientras que acudirán varios medallistas de fases nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil como Karla Ortiz (16-17 en los 63 kilos), Juan Barrera (14-15 en 6), Melissa Véjar (18-20 en 69), Perla Covarrubias (18-20 en 69), Daphne Guillén (14-15 en 58), Adolfo Alejandro Fernández (18-20 en 85) y Said Depraect (16-17 en 94).

La legión sonorense que irá al Torneo Nacional del Pavo presentará a pesistas de Hermosillo, Ciudad Obregón, Huatabampo, Puerto Peñasco, Santa Ana y Pitiquito, sobresaliendo que el certamen con sede en la capital potosina es el primer filtro para ir formando al selectivo mexicano de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

El sonorense "Paco" Cruz ansioso por usar de nuevo la camiseta tricolor

El escolta sonorense Francisco “Paco” Cruz prepara sus armas para reintegrarse a la selección nacional de baloncesto en ruta a los dos primeros compromisos de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA a realizarse en China el 2019.

El nogalense, quien juega para el Fuenlabrada en la Liga Endesa de España, se ha convertido en un referente dentro del Tricolor tanto así que en la pasada FIBA AmeriCup fue elegido dentro de la Quinteta Ideal.

“En los últimos años México ha tenido grandes logros como la medalla de bronce que acabamos de ganar en el FIBA AmeriCup 2017, y durante las últimas competencias hemos estado entre los mejores equipos”.

“Me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado y siento la responsabilidad de seguir mejorando y consiguiendo triunfos. Pienso que nos hemos ganado el respeto de muchos a nivel internacional”, dijo el jugador en entrevista al sitio FIBA Basketball.

El primer partido de clasificación para China 2019 será el próximo jueves 23 de noviembre en León, Guanajuato, recibiendo a la selección cubana y tres días después el Tricolor visitará Greensboro para enfrentarse a Estados Unidos. El siguiente desafío será hasta febrero del 2018, de nuevo en México, ante Puerto Rico.

“Me emociona mucho poder jugar en casa porque la afición es increíble y hacerlo nuevamente en los clasificatorios a la Copa del Mundo es algo muy bonito. La selección mexicana ha tenido grandes logros por el gran núcleo que tenemos los jugadores, pienso que al estar Héctor Hernández y Jorge Gutiérrez, jugadores que llevan con la selección mucho tiempo, es algo muy importante para construir hacia los demás jugadores”, destacó el sonorense de 27 años de edad.

“También tenemos jugadores nuevos que van llegando quienes que han sabido adaptarse en el equipo; creo que necesitamos mantener el núcleo y no cambiar la manera en que hemos jugado durante los últimos años”, apuntó el jugador líder en anotaciones con 12.1 puntos por partido para el Fuenlabrada.