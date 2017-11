René Lizárraga actuará en la etapa final del GP de TKD

Hermosillo, Sonora, noviembre 2017.- El sonorense René Lizárraga verá acción en la etapa final del Grand Prix de Taekwondo que albergará Abiyán, Costa de marfil, entre el 2 y 3 de diciembre.

Lizárraga Valenzuela es uno de los cinco mexicanos que estarán en la última parte del certamen internacional que es catalogado G8 por la Federación Internacional de Taekwondo por lo cual repartirá 80 puntos en el ranking olímpico.

El originario de Nogales tirará patadas en la división de 80 kilogramos completando equipo con sus compañeros Briseida Acosta (67), César Rodríguez (58) y Saúl Gutiérrez (68) buscando coleccionar el mayor número de unidades posibles.

Los mexicanos están dentro del rango de los mejores 16 taekwondoínes del mundo y por esa razón fueron convocados a la final, cada uno de ellos se enfrentará a 15 rivales de diferentes países del orbe.

El equipo azteca ya se encuentra en suelo marfileño y de hecho ha sostenido entrenamientos de cara al certamen a celebrarse el sábado y domingo el cual entregará 80 puntos al ganador de cada división y rama olímpica, 48 al segundo y 28 al tercero, además de 6, 3 y 2 mil dólares de manera respectiva.

En lo que va del Grand Prix 2017 la selección tricolor de taekwondo ha ganado cuatro metales, uno de ellos del sonorense Lizárraga, que fue de bronce en Marruecos; los otros tres medallistas son Carlos Navarro, Briseida Acosta y Saúl Gutiérrez; el primero de ellos ganó oro y los otros dos finalizaron en el tercer peldaño del podio.

Logran judokas sonorenses 20 metales en Torneo Nacional

La selección sonorense de judo consiguió una buena cosecha de 20 medallas en el Torneo Nacional “Gabriel Goldschmied” efectuado el pasado fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cuatro de esas preseas fueron del máximo color por diez de plata y seis bronces, en el que fue el segundo de tres eventos clasificatorios para certámenes internacionales en el caso de la categoría de Primera Fuerza; el último será el tradicional “Tomoyoshi Yamaguchi” con sede en Yucatán en febrero.

Tres de las medallas de oro las consiguieron judokas de la categoría de Primera Fuerza: Omar Urquídez (81 kilos), Mariano Almada (66) y Miroslava Rodríguez (48) siendo la otra del infantil Diego Sierra en la Sub 13 (42).

Mientras que con las platas quedaron los Pre-Infantiles Adrián Álvarez (31), Aarón Becerra (más de 35) y Antonio Moreno (35); a su vez en la Sub 15 consiguió un subcampeonato Kamila del Campo (más de 90), otras tres argentas fueron en la Sub 18 de Susana Torres (48), Julio del Campo (más de 90) y Naomi de la Cruz (57).

Los segundos lugares de la Primera Fuerza correspondieron a Diana Solís (63) y Alejandro Chávez (90) y la última medalla de ese color la obtuvo Martín Argomaniz (73) de la categoría Sub 21.

Los seis medallistas de bronce resultaron Luis Zambrano (Sub 13 en 31 kilos), Daniel Jiménez (Sub 13 en 31), Daniel Medina (Sub 15 en 44), Jocelyn Murrieta (Sub 18 en 70), César Ruiz (Primera Fuerza en 100) y Sergio del Sol (Primera Fuerza en 100).

Gana Sonora 7 preseas en Grand Prix de Luchas

La delegación sonorense de luchas asociadas conquistó siete medallas, cuatro doradas y tres plateadas, en el Grand Prix Todos Estrellas celebrado el pasado fin de semana en la Ciudad de México.

Uno de los metales dorados terminó en el cuello de Alí Soto Macías quien estableció su ley en la Primera Fuerza varonil dentro de los 55 kilogramos de peso al coronarse como el número uno en esa división.

Los otros tres oros fueron de Iván González Torres (Juvenil en 60 kilos), de Wendoline Moreno, al coronarse en la categoría Abierta femenil en la división de 72, y cerró la cuenta dorada Miguel Rafael Saavedra (Cadetes 76).

Héctor González Torres fue uno de los tres subcampeones en el torneo pues concluyó segundo en Cadetes 60 kilos, mientras que la medallista internacional Diana Miranda, en su regreso a la actividad, tuvo un buen retorno pues terminó en el segundo puesto en Primera Fuerza en los 69, mientras que Angelina Kristina Torres (Cadetes 65) logró la última presea de ese color.

El certamen nacional reunió a los mejores cinco gladiadores del ranking nacional por categoría, división y rama entre los que acudieron siete sonorenses subiéndose todos al podio contabilizando.

En el caso de los luchadores de Primera Fuerza, los más destacados tras el certamen acudirán a una concentración del 3 al 20 de diciembre en Guadalajara, Jalisco, con miras a integrar el equipo mexicano que asistirá al Panamericano Senior de la especialidad en La Habana, Cuba, pactado para marzo del año entrante.