Debe PGR a los sonorenses una explicación por caso Padrés

Hermosillo, Sonora; Noviembre 27 de 2017.- Tras lamentar que por una inexplicable omisión de la PGR se esté permitiendo que el principal responsable del más grande desfalco a Sonora salga libre, el presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta; advirtió que con esta actuación titubeante de la autoridad federal, "los sonorenses nos sentimos doblemente defraudados".

La PGR le debe una explicación clara y puntual a los sonorenses sobre su decisión de no seguir el proceso que ellos mismos le instruyeron por delincuencia organizada al exgobernador Guillermo Padrés, y decimos su "decisión" porque no podemos creer que haya sido una omisión o un error involuntario no impugnar una resolución que va en contra del caso que ellos mismos presentaron, dijo.

"En todo caso es un error amañado", señaló. "El desfalco a Sonora, comandado por Padrés es el peor que ha habido en México y no puede ser que por un error o una omisión queden libres".

"Hemos dicho muchas veces -agregó- que el sistema de justicia está mal y el mejor ejemplo es que vaya a salir Padrés no por ser inocente sino por fallas en el procedimiento, pues si la PGR no está peleando su caso hasta el final, debe ser porque algo estuvo mal... y luego resulta que por la falta de prisión preventiva es que este señor tiene la posibilidad de enfrentar en libertad los otros delitos de los que se le acusa".

"Lo que debiera suceder es que Padrés y compañía, paguen a los sonorenses el monto de ese desfalco, que regresen a las arcas del erario el recurso que se llevaron, no que usen parte de éste para pagar abogados", concluyó.