Hay guerra mexicana en Las Vegas

No tienen nada que esconder, se conocen, el público los conoce a la perfección. Dos guerreros, dos mexicanos…espectáculo seguro

Las Vegas, Nevada, diciembre 2017.- Orlando “Siri” Salido y Miguel “Mikey” Román no tuvieron problemas para mostrar parte de su talento y repertorio con el que librarán una batalla encarnizada de principio a fin, el próximo sábado en el combate estelar en el Mandalay Bay Events Center que presentará Promociones Zanfer en asociación con Golden Boy Promotions y Tom Loeffler.

La pelea será televisada en vivo por HBO en el programa “Boxing After Dark” comenzando a las 10:20 p.m. Este/Pacífico.

El choque “Siri” SALIDO (44-13-4, 31 KOs) de Ciudad Obregón, Sonora, México y “Mikey” ROMAN (57-12, 44 KOs) de Ciudad Juárez, Chihuahua, México será el combate estelar pactado a 10 rounds en peso Superpluma.

Los boletos que tienen un precio de $250, $200, $150, $100 y $50 que ya están a la vena pueden ser adquiridosa través de AXS.com y en las taquillas del Mandalay Bay Events Center.

“Siri” Salido (44-13-4, 31 ko’s) y “Mikey” Román (57-12-0, 44 ko’s) ofrecieron por separado un entrenamiento para la prensa en el Gimnasio Azteca de Los Angeles, donde exhibieron la gran condición, fortaleza y un gran físico que han adquirido en sus respectivos campamentos.

Para Salido, la contienda es prácticamente una eliminatoria, pues un triunfo le permitirá retar al campeón mundial Superpluma del CMB, el también mexicano Miguel “Alacrán” Berchelt, dentro del primer trimestre de 2018.

“Ya me conocen, estoy ansioso por estar en el ring y salir a dar todo, a no guardarme nada, lo estaré presionando desde el primer asalto, hasta agotarlo. Roman representa mucho para mi, un triunfo y sigue Berchelt, Lomachenko, Rigoundeux, grandes nombres, ni un centímetro para atrás en la pelea del sábado¨, señaló Salido, quien al hacerse la prueba del pesaje, demostró no tener ningún tipo de problema.

Durante el entrenamiento para la prensa, el “Siri” golpeó manoplas, hizo boxeo de sombra, recorrió el ring y brincó cuerda. Exhibió gran condición física y fortaleza, y el factor de recuperación al tope, lo que ha sido clave en encuentros previos.

Por su parte, “Mikey” Román sólo hizo breves ejercicios de soltura y hablo con los medios de comunicación.

En otro combate que será televisada TEVIN “American Idol” FARMER (25-4-1, 5 KO’s) de Filadelfia, Pensilvania se enfrentará a KENICHI OGAWA (22-1-0, 17 KO’s) de Tokio, Japón por el título ligero junior de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el duelo Farmer vs. Ogawa es presentado en asociación con DiBella Entertainment y Teiken Promotions.

En la pelea que abrirá la transmisión de televisión, el ex campeón mundial superpluma del CMB FRANCISCO “El Bandido” VARGAS (23-1-2, 17 KOs) regresa al ring y para medirse al dos veces retador a un campeonato mundial STEPHEN “Swifty” SMITH (25-3, 15 KOs) de Inglaterra en un combate pactado a 12 rounds. El duelo Vargas vs. Smith es presentado en asociación con Matchroom Boxing.

Los aficionados también tendrán la oportunidad de disfrutar de una doble contienda que será televisada por HBO Latino (en diferido) que se suma a la ya mencionada triple jornada

El duelo estelar en HBO Latino sea un duelo de 10 rounds en el peso superpluma entre el dos veces retador mundial DENIS SHAFIKOV, (38-3-1, 20 KO’s) de Miass, Rusia, quien reside en Big Bear Lake, California y el nicaragüense RENE ALVARADO, (27-8-0, 19 KO’s) de Managua.

TALENTO ZANFER EN LAS VEGAS

En el combate semi estelar de HBO Latino el cotizada prospecto mexicano JAIME MUNGUIA, (25-0-0, 21 KO’s), de Tijuana, Baja California se medirá a su paisano PAUL VALENZUELA, (20-6, 14 KO’s), de Santa Rosalia, Baja California. La pelea está pactada a ocho rounds en peso superwelter.

Ademas los prospectos Pedro ¨Little Pete¨ Durán (15-0, 12 kos) enfrentará al capitalino Daniel Evangelista a ocho rounds en peso Superpluma.

El ex olímpico mexicano Joselito Velázquez (4-0, 4 kos) va ante el experimentado boxeador mexicalense Armando Vázquez a seis asaltos en peso Mosca.

La sensacional boxeadora sonorense Sulem Urbina (6-0, 2 kos) debutará en Las Vegas chocando en peso Mosca con otra mexicana Sonia Osorio , se espera una guerra en el ring con estas dos valientes peleadoras y logren impactar en la industria del boxeo en la meca del deporte de los puños.