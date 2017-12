Cumple Gobernadora Pavlovich compromisos con Yaquis

Loma de Guamúchil, Cajeme, Sonora, diciembre 2017.- Con la implementación del programa Escudo Ciudadano, entrega de apoyos, inauguración de obras de infraestructura educativa, la rehabilitación Centro Ceremonial Barrio Mérida/Pótam y el cierre anual de las Jornadas Comunitarias, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, cumplió compromisos acordados con la etnia Yaqui.

La Gobernadora Pavlovich visitó Loma de Guamúchil y Pótam, donde, luego de cumplir con los usos y costumbres de la etnia y contar con la autorización de los gobernadores de los ocho pueblos tradicionales Yaqui, destacó la importancia de llevar a estas comunidades beneficios que realmente merecen para acabar con los rezagos de muchos años.

“Aquí estoy para cumplir mi palabra, se los dije desde un inicio y no me rajo, aquí estoy con ustedes, de frente, dándoles la cara, cumpliendo con todo lo que he podido, con todo lo que Dios me ha dado, la fortaleza ir a gestionar, ir a tocar puertas; siempre van a contar con su amiga, ahorita Gobernadora, después su amiga Claudia Pavlovich”, expresó.

Además de llevar los servicios a través de la última Jornada Comunitarias Indígenas de este año, donde dependencias estatales y federales brindaron orientación y atención, la Gobernadora Pavlovich entregó 213 apoyos de unidades básicas de vivienda que ya se encuentran en proceso de construcción, con una inversión de 29 millones 820 mil pesos.

Adicionalmente, dijo, se construyen 224 Cuartos Rosa, con una inversión de 10 millones 80 mil pesos; entregó mil 909 becas a estudiantes Yaquis por un total de 5 millones 522 mil 945 pesos; 50 proyectos productivos; mil 300 despensas; 32 sillas de ruedas; cinco acciones de capacitación indígena por 94 mil pesos; y ocho plantas potabilizadoras de agua para cada uno de los pueblos tradicionales Yaquis.

Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno, informó que gracias al respeto y compromiso mutuo entre el Gobierno del Estado y las autoridades Yaquis es posible llevar más beneficios a las comunidades de esa etnia, entre ellos, el programa Escudo Ciudadano, que ya se implementó en varios municipios de la entidad.

“Por primera vez estamos haciendo el programa de Escudo Ciudadano, que tanto éxito ha tenido en las grandes ciudades, lo estamos haciendo también compartiendo esfuerzos con autoridades tradicionales; aquí nos estamos entendiendo autoridades del Gobierno de Claudia Pavlovich con cada uno de los gobernadores de estos pueblos para poder favorecer a quienes viven en esta parte de nuestro querido Sonora", aseguró.

Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública, explicó que con el programa Escudo Ciudadano, se busca, a través de la prevención, reducir los factores de riesgo que generan violencia y delincuencia; se trabajará en la focalización de los problemas en cada uno de las comunidades Yaquis, respetando sus usos y costumbres.

Agregó que ya se tienen programadas las líneas de acción para iniciar con éste programa en enero de este año.

Inaugura Gobernadora infraestructura educativa en CECyTES Pótam.

En Pótam, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, inauguró dos aulas, el edificio administrativo y el Taller de Producción Industrial del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora (CECyTES), con una inversión superior a los 9 millones 775 mil pesos.

Además de la construcción de las aulas y edificios administrativos y de producción industrial, se invirtió en equipamiento, mobiliario, alimentadores eléctricos, rampas, obra exterior y equipo para el Taller de Usos Múltiples.

En su visita por este pueblo Yaqui, la Gobernadora Pavlovich constató la rehabilitación del Centro Ceremonial Barrio Mérida/Pótam, y señaló que su compromiso con los sonorenses es ayudar a quienes más lo necesitan, por eso era indispensable llegar a las comunidades Yaqui, y rehabilitar sus centros ceremoniales que son tan importantes en su cultura.

El Gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indigenas (CEDIS) y del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) en coordinación con la empresa IEnova realizó las obras de rehabilitación en siete Centros Ceremoniales de la Comunidad Yaqui.

Además del Centro Ceremonial de Pótam se hicieron obras de restauración en el Templo de Rahum, Capilla de Nuestra Señora del Carmen/Belem, en Guásimas, en la Guardia Tradicional Vicam Pueblo, la Iglesia del Pueblo de Vicam, el Centro Ceremonial San Rafael/Huiviris, y en la Guardia Tradicional de Belem.

Carlos Daniel Fernández Guevara, representante de la empresa IEnova, precisó que para el mes de marzo se inaugurará una de las Plantas Purificadoras de agua con tecnología solar sustentable, que elevará de gran forma la calidad de vida de las Comunidades Yaqui.

Presentes: Faustino Félix Chávez, Presidente Municipal de Cajeme; Valente Cota Abato, Gobernador de Loma de Guamúchil; Gilberto Buitimea González, Gobernador de Loma de Bacúm; Juan Choqui Velásquez, Gobernador de Pótam; Reyes Valencia Buitimea, Gobernador de Tórim; Domingo Espinoza García, Gobernador de Vícam; Alberto Ignacio Martínez García, Gobernador de Rahúm; Prudencio Moina Velázquez, Gobernador de Huirivis; Trinidad Nocamea Flores, Gobernador de Belem.

Rogelio Díaz Brown, Secretario de Desarrollo Social; Yalia Salido Ibarra, Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, Amós Benjamín Moreno Ruiz, Director General de CECyTES; José Manuel Bacasegua Murillo, Director de CECyTES Pótam; José Antonio Cruz Casas, Coordinador General de la CEDIS; Manuel de Jesús Bustamante, Coordinador de Cecop; Abel Murrieta Gutiérrez, Diputado Federal; Anabel Acosta Islas, Senadora; diputados locales y delegados federales.