Denuncia Damián Zepeda persecución política en su contra en Sonora

Ciudad de México, enero 2018.- El Presidente Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, denunció públicamente una persecución política en el estado de Sonora, de la cual es blanco.

A continuación, se transcribe parte de su mensaje dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública en general:

“Hoy, vengo aquí en mi calidad de dirigente nacional del Partido Acción Nacional a transmitirles que esta Comisión Permanente Nacional ha tenido a bien tener un resolutivo para denunciar públicamente una persecución política en el estado de Sonora, de la cual estoy siendo víctima.

Tengo información de que la Fiscalía en el estado de Sonora está fabricando con mentiras, con declaraciones falsas, un expediente en mi contra. Me informan que están utilizando enemigos políticos personales y presionando a personas con problemas legales para declarar en mi contra. Exigimos al gobierno del estado que sea objetivo e imparcial y que deje de utilizar los órganos de justicia para perseguir opositores a través de la fiscalía donde tienen de titular, por cierto, a un militante del PRI.

En política no hay casualidades. Esto, sin duda alguna, es una represalia por la investigación por corrupción en el estado de Chihuahua. Un servidor, como ya lo dije en repetidas ocasiones en los días pasados y en las semanas anteriores, en mi calidad de dirigente nacional, acudí ante FEPADE para presentar una denuncia como corresponde, por los hechos de la información que se dio a conocer a través de medios de comunicación, del desvío de 250 millones de pesos hacia campañas del PRI que se dio en el estado de Chihuahua.

Un día después de este hecho, filtraron información a los medios de comunicación y un día posterior presentaron, tan solo tomando lo que decían esos medios de comunicación, una denuncia ante la Fiscalía en el estado de Sonora.

Esto es claramente una estrategia de intimidación, de querer emparejar los cartones. Es seguir el librito del PRI que dice, “si tú me estás investigando en un estado, pues yo levanto con falsedades una investigación en otro para emparejarte los cartones”.

Hoy, tengo información de que están operando para que se den declaraciones falsas en el estado. Entre ellas, de un franco enemigo político personal que tengo, que es el ex alcalde de Hermosillo y ex secretario de Hacienda en el gobierno del estado, Alejandro López Caballero.

Es público en Sonora, mis grandes diferencias con el ex alcalde, es público que apoyó al PRI en la pasada elección, es público que no me respaldó en mi calidad de candidato.

Vale la pena resaltar que él tiene, desde hace meses, abierta una denuncia ante la Comisión Nacional Anticorrupción por acusaciones que hacen los comités locales de desvío de las cuotas de los militantes que no se reportaron ante el Partido Acción Nacional. Es público que este alcalde ha venido pactando con el PRI desde hace tiempo, como cuando diputados locales afines a él le dieron los votos necesarios al gobierno del estado para que se aprobaran 5 mil millones de pesos de deuda pública inexplicable en el estado.

Asimismo, son públicas las profundas diferencias que se tuvieron entre los equipos políticos cuando buscó él en fórmula la dirigencia estatal, buscando la posición de Secretario General.

Es pues, claramente, una persona que no tiene la objetividad ni la calidad moral para hacer señalamientos hacia mi persona. Es claramente una persona que se ha señalado por tener problemas legales en el estado y que seguramente a través de presiones es que están ya estos comentarios.

El mensaje que queremos darle al PRI es claro: no nos van a intimidar, no nos van a callar, no vamos a dejar de denunciar la corrupción que suceda en este país, vamos a seguir luchando.

El Partido Acción Nacional jamás negociará la impunidad, hagan lo que hagan, aquí hay gente honesta, hay gente íntegra. Adelante, como lo he dicho siempre, con toda investigación que deseen, jamás en mi vida, un solo minuto he trabajado en el gobierno del estado, y jamás en mi vida he tenido bajo mi responsabilidad la asignación de obras públicas.

Soy gente de bien, soy gente íntegra y soy gente que no se deja intimidar, estoy en la mejor disposición de que con lupa revisen lo que buscan, porque así es como debe de ser la justicia en el país.

Sin embargo, vamos a luchar siempre porque no se usen los aparatos de justicia para atacar a la oposición para intimidar y mucho menos para fabricar declaraciones falsas y buscar intimidar a los opositores políticos.

Hoy, sabiendo que eso es lo que están haciendo les reiteramos lo siguiente: el Partido Acción Nacional respalda en su totalidad las acciones contundentes de combate a la corrupción que está llevando a cabo el gobernador del estado, Javier Corral.

El gobernador es una persona íntegra, es una persona honesta, que está simplemente cumpliendo con su deber y cumpliéndole a los chihuahuenses. No es posible que en un país existan represalias por hacer el trabajo que los ciudadanos mandataron cuando fueron a votar, acabar con la corrupción y llevar justicia a su estado.

Tiene todo nuestro respaldo el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, y al gobierno del estado de Sonora y al PRI los hago responsables directamente de lo que pueda sucederme”, puntualiza el pronunciamiento realizado esta tarde en la sede nacional del PAN.