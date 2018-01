Dominan capitalinos primera jornada de la Olimpiada Estatal de Taekwondo

Hermosillo, Sonora, 21 de enero del 2018.- En la primera jornada de la Olimpiada Estatal de Taekwondo los seleccionados capitalinos dominaron las acciones de poomsae y en las categorías Sub 13 y 15 de combate.

Dentro de las contiendas cuerpo a cuerpo Hermosillo conquistó 16 primeros lugares, por ocho de Nogales y cinco de Agua Prieta; Cajeme y Guaymas se llevaron un sitio de honor cada uno.

Los monarcas de la Ciudad del Sol en la Sub 13 fueron Edith Plumeda (33 kilos), Esmeralda Valdez (37), Andrea Hernández (41), Neilly Tánori (51), Elizabeth Jáuregui (59) y Luis Rodolfo Moreno (53).

A su vez en la Sub 15 se coronaron Dulce Terán (39), Jennifer Torres (53), Karla Perea (61), Karla Pérez (más de 65), Jesús González (41), Fausto Valdez (más de 45), Emmanuel Luzanía (52), Jesús Gutiérrez (55), Jesús Contreras (63) y Luis Mario Contreras (más de 67).

Algunos ganadores de Nogales resultaron José López (57), Yuren Apodaca (33), y Clarissa Gutiérrez (35); por Agua Prieta lucieron con sitios de honor Lucía Cota (44), Amanaury Estrada (55) y Alejandra Esquer (más de 59), mientras que el único cetro de Navojoa lo conquistó la medallista nacional Carmen Aída Cota (29).

En formas (poomsae) un total de cuatro hermosillense clasificaron a la etapa regional, mientras que Agua Prieta logró pasar a tres, a su vez Cajeme y Agua Prieta lograron el avance de un taekwondoín a Culiacán, Sinaloa, del 22 al 25 de marzo.

Los de Hermosillo fueron Jeovana Plumeda (Sub 13), Juan Pablo Ortega (Sub 13), Camil Arlett Woo (Sub 17) y Julieta Coronado (Su 20); los aguapretenses resultaron Adrián Esquer (Sub 17), Edwin Ramírez (Sub 15) y Perla Gallardo (Sub 15), además de la cajemense Carmen Macías (Sub 15) y el navojoense José Ibarra (Sub 20).