Culmina cuarta etapa de la Olimpiada Estatal en Sonora

Hermosillo, Sonora, febrero 2018. Campeones nacionales refrendaron su pase a Olimpiada en la etapa estatal, como el caso de Julio Díaz, el más veloz en los 400 metros planos Sub 21 al cruzar la meta con 48:91 y en los 800 metros registro de 1:52’16, mientras que la cajemense Sofía Soto ganó en los 100 metros planos Sub 18 al cronometrar 12:58 y en los 200 metros planos 25:41.

April León, de Nogales, se coronó en los 400 metros planos (58:83 en la Sub 21) y en los 800 metros fue la mejor tras detener el crono en 2:24’23.

El caborquense José Parra (100 metros con 10:88 en la Sub 21), el magdalenense Manuel Vivanco (400 metros con 50:86 en la Sub 18) y el huatabampenseÓscar Valdez (100 metros con 11:77 en la Sub 16).

Pasando a pruebas de campo Miguel Trevizo, de Cajeme, conquistó el sitio de honor en lanzamiento de martillo Sub 18 tras registrar una marca de 49.70 metros y fue el mejor en lanzamiento de disco por un disparo de 42.72 metros, la medallista nacional nogalense, Jaqueline Lugo (11.02), comandó en impulso de bala Sub 21 femenil, y en la misma prueba pero en la Sub 18, su compañera Dayri Quintero (12.00) también hizo lo mismo; en lanzamiento de jabalina destacaron como los mejores el cajemenseAlfredo Lugo (Sub 21 con 57.45) y Marcos López (Sub 18 con 48:02) de Nacozari.

La santanense Loreto Jacobo (52.62) y el nogalenseLuis Lucero (7.08) refrendaron sus cetros estatales en martillo y disco respectivamente dentro de la categoría Sub 21.

Los otros primeros lugares hermosillenses resultaron de Felipe Gurrola (400 con vallas Sub 21 con 57:58), Emanuel Mejía (400 con vallas Sub 18 con 56:79), Salma Galaz (400 con vallas Sub 18 con 1:10’60), Christian Valdez (800 planos Sub 16 con 2:08’11) y Silvia Duarte (heptatlón Sub 18 con 3,702 puntos).

Además Nogales acaparó tres campeones estatales en lanzamientos por Jaqueline Lugo (disco Sub 21 con 32.71 metros), Dairy Quintero (disco Sub 18 con 33.34) y Luis Lucero (bala Sub 21 con 12.23), para contabilizar las cuatro coronas fronterizas.

Del lado de Caborca los tres monarcas estatales resultaron Emily Félix (salto de altura Sub 18 con 1.50 metros), Fernando Jacobi (heptatlón Sub 21 con 3,887 puntos) y Ricardo Badillo (decatlón Sub 21 con 4,399).

A su vez Agua Prieta alzó la terna de gallardetes debido a primeros lugares en las modalidades de saltos con Bryan Domínguez (altura Sub 18 con 1.79 metros), Joselyn Coronado (altura Sub 16 con 1.50) y Jorge Boneo (longitud Sub 16 con 6.18).

REPARTEN LOS CETROS DENTRO DE LA OLIMPIADA ESTATAL DE VOLIBOL DE SALA

Al obtener dos cetros femeniles la delegación de Hermosillo fue la mejor en la Olimpiada Estatal de Volibol de Sala que tuvo la participación de 24 selecciones en seis categorías.

Los campeonatos de la Ciudad del Sol fueron en las categorías femeniles 2002-03 y 2004-05, mientras que la corona porteña se presentó en la varonil 2001-02 y en esa misma rama, en la 2003-04, el banderín lo agarró Sahuaripa; la delegación cajemense obtuvo la de 2001-02 de mujeres y Álamos la 99-2000 de hombres.

EL BASQUETBOL CAPITALINO LUCE EN LA OLIMPIADA ESTATAL

Hermosillo barrió en la categoría 2001-02 al ganar las dos ramas y agregó el campeonato de la 2003-04 varonil, mientras que la femenil fue para Agua Prieta.

En la 2001-02 varonil el equipo capitalino doblegó 69-50 a Nogales, la 2003-04 varonil la obtuvieron los hermosillenses al vencer 58-43 a Caborca, a su vez Hermosillo conquistó la 2001-02 femenil después de superar 84-45 a Agua Prieta en el duelo que fue el decisivo tomando en cuenta que las hermosillenses terminaron invictas pues vencieron también a Caborca y Cajeme.

El cetro en la 2003-04 de damitas correspondió a Agua Prieta que derrotó en un espectacular partido 38-35 a Cajeme en tiempos extras; las ahora campeonas habían vencido anteriormente a Caborca y Hermosillo.

SE IMPONE DOMINIO DE HERMOSILLO EN LA OLIMPIADA ESTATAL DE VOLIBOL DE PLAYA

Los tres campeonatos femeniles se quedaron en casa pero en la rama varonil los foráneos impusieron su ley ya que Etchojoa (98-2000), Navojoa (2003-04) y Cameje (2001-02), resultaron los monarcas.

En las tres categorías para mujeres los equipos de Hermosillo terminaron invictos, en la 98-2000 la dupla de Fani Ibarra y Emily Herdrick, ganaron sus tres desafíos a Etchojoa, Cajeme y Nogales, para proclamarse como las número uno.

El equipo que integraron Argentina Ung y AiledBracamonte obtuvo el sitio de honor en la 2001-02 con marca de 3-0 y la pareja de Karen García y Grecia Ung conquistaron el de la 2000-04 al ganar sus cuatro partidos disputados.

Mientras que en varones, en la 98-2000, Etchojoaagarró la corona al doblegar a Guaymas en el juego que definió la categoría; el dúo campeón lo formaron los hermanos José Carlos y Ángel Fernando Ramírez Villegas.

El título de la 2003-04 de hombres fue para Navojoa tras vencer a Caborca por las actuaciones de David Enríquez y Luis Lugo, en tanto que Cajeme, integrado por Eduardo Rosas y Jesús Valdez, aseguró el liderato en la 2003-04 luego de concluir invicto el certamen (3-0).