Lanzan convocatoria para etapa Estatal de los juegos deportivos de la Educación Media Superior

Hermosillo, Sonora, 22 de febrero 2018.- Alrededor de mil 500 atletas participarán en la fase estatal de los Juegos Deportivos de la Educación Media Superior con la finalidad de representar a Sonora en la etapa nacional en donde nuestros deportistas tratarán de refrendar el título obtenido el año pasado.

En conferencia de prensa se lanzó la convocatoria para el evento misma que firmó el director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), Genaro Enríquez Rascón, y David Zepeda, secretario ejecutivo del Consejo Estatal del Deporte de la Educación Media Superior (COEDEMS).

El documento convoca a los seis subsistemas educativos a participar –con atletas nacidos en el 2000 y años posteriores- en el evento estatal con fecha límite de registros para el 6 de mayo, tomando en cuentas que las instituciones educativas debieron iniciar competencias desde la etapa Intramuros que empezó en octubre del 2017.

Además el titular de la CODESON, Enríquez Rascón, tomó protesta al Consejo Técnico de la COEDEMS que trabajará en el proceso estatal y le dará más calidad al desempeño de los deportistas sonorenses.

El Comité Técnico lo integran Uriel Alberto Cruz (coordinador atletismo), Leobardo Gastélum (basquetbol), Víctor Rojas (beisbol), Rafael Córdova (balonmano), Aris Castell (futbol asociación), José Encinas (volibol) e Hiram Alfredo Fierro (softbol).

“Sonora es en estos momentos el número uno en la fase nacional, por eso felicito a todo el equipo de trabajo de COEDEMS en nombre del Gobierno del Estado, además, con el Consejo Técnico, el deporte en la educación media superior subirá más en Sonora y reforzará a la vez a todos los subsistemas que están involucrados en el proceso”, dijo el titular de la CODESON.

El director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora recordó que Sonora fue el mejor en el medallero en los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior Michoacán 2017 (al ganar 13 medallas: 7 oros, 3 platas y 3 bronces), algo que ponderó como un gran logro.

“La calidad de los atletas sonorenses y la capacidad de los entrenadores le dieron el liderato nacional a Sonora y nos pone la meta de refrendar el título el 2018; buscaremos ser líderes nacionales de nuevo”, agregó.

Por su parte Zepeda Chávez dio a conocer que la actividad deportiva arrancó mediante la etapa Intramuros (octubre 2017-febrero 2018), para luego dar paso a la ronda de Intra-subsistemas (marzo-abril) y el proceso culminará con el Estatal a partir del 16 de mayo en diez disciplinas.

En su totalidad el programa deportivo de la COEDEMS involucrará a más de 10 mil atletas de los seis subsistemas educativos de toda la entidad en los deportes de ajedrez, atletismo, basquetbol (modalidades 5X5 y 3X3), balonmano, futbol asociación, volibol de sala, volibol de playa, beisbol y softbol femenil.

En la etapa Estatal jugarán alrededor de mil 500 atletas sonorenses en busca de convertirse en los campeones estatales en las respectivas disciplinas con el fin de ganarse los boletos para representar a Sonora en el Nacional fechado del 16 al 22 de junio en sede por definir.

También estuvieron presentes Jesús Zepeda Rojo, subdirector de Operación Académica del COBACH; María Margarita Montaño Fimbres, jefa del Área de Vinculación con el Sector Productivo y Social de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar; Víctor Rojas Hernández, coordinador deportivo del CECYTE Sonora; Guillermo León Romero, coordinador deportivo estatal de DGETI; y Rafael Córdova Ruiz, coordinador de la Zona Centro del Sector de Escuelas Particulares.

Clasifican 10 atletas sonorenses a la Olimpiada Nacional de Trinquete Paleta

Un total de diez sonorenses lograron su clasificación a la Olimpiada Nacional de Frontón en la modalidad de trinquete paleta después de conseguir su boleto en el selectivo celebrado el fin de semana pasado.

La decena de atletas de la Ola Roja fichó su estancia en la ON2018 en Toluca, Estado de México, en donde tuvo lugar el Selectivo Nacional al cual acudieron competidores de todo el país.

En la Juvenil B femenil aseguraron su lugar olímpico nacional la dupla de Yocelyn Fierro Coronado y Daniela González Duarte, mientras que la pareja de la Juvenil A que clasificó fue Dania Arellanes Méndez y Miriam Chu Bautista.

La otra categoría para damas fue la Juvenil C en donde la dueto de Perla Ortega Pérez y Jhoselyn Ramírez Moreno pasó a la Olimpiada Nacional para completar el equipo femenil de trinquete paleta.

Dentro de la rama varonil amarraron su plaza nacional cuatro sonorenses: el equipo de la Juvenil B integrado por David Vega Leyva y Miguel Catalán López, además el dúo Juvenil C que formarán Ashley Carreón Gómez y Gonzalo Lugo Escalante.

El siguiente certamen clasificatorio para Olimpiada Nacional en la disciplina del frontón será el de las modalidades de frontenis y paleta goma a celebrarse del 3 al 8 de abril en San Luis Potosí, San Luis Potosí, en donde los sonorenses buscarán más lugares para la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país.

Pesistas sonorenses competirán en la Copa Sinaloa de Halterofilia

Un grupo de 38 pesistas sonorenses participará en plan de fogueo en la décima novena Copa Sinaloa de Halterofilia con sede en Culiacán este fin de semana.

El torneo será sábado 24 y domingo 25 en la capital sinaloense en donde la Ola Roja verá acción con un 90% de levantadores novatos que tendrán ese certamen como prueba de fuego antes de competir en la Olimpiada Regional que albergará Baja California el mes entrante.

El equipo de nuestra entidad que irá al vecino estado estará conformado por deportistas de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en ambas ramas, provenientes de Hermosillo, Puerto Peñasco, Santa Ana, Navojoa y Ures.

Simultáneamente los pesistas sonorenses con más experiencia, entre ellos medallistas de Olimpiada Nacional y torneos internacionales, en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20, tendrán un control el viernes en el Centro Estatal de Halterofilia ubicado en la Unidad Deportiva del Noroeste.

Alrededor de 45 halteristas de Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo, harán levantamientos entre las 5:00 y las 7:00 de la tarde para continuar con su entrenamiento rumbo a la fase regional.

En la Olimpiada Regional en Mexicali, Baja California, fechada del 22 al 25 de marzo, Sonora acudirá con el equipo completo de 64 pesistas (32 por cada rama) en busca del mayor número de boletos hacia la etapa Nacional que recibirá Toluca, Estado de México.