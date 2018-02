En la función SùperFly2 “Gallo” Estrada va ¨Por honor y gloria¨

Es una función conformada por boxeadores de hasta 9 países diferentes que presenta Tom Loeffler´s 360 Promotions en asociación con Promociones Zanfer se realizará este sábado 24 de febrero en el Forum de Inglewood y será televisada en vivo por HBO en su programa “Boxing After Dark” comenzando a las 6:30 p.m. (Pacífico) en México Azteca 7, La Casa del Boxeo transmitirá.

En el combate estelar de SUPERFLY 2 el monarca Supermosca del WBC SRISAKET SOR RUNGVISAI, (43-4-1, 39 KO’s) de Si Sa Ket, Tailandia, expondrá su corona por segunda ocasión en un combate pactado a 12 giros ante el clasificado mundial número uno JUAN FRANCISCO “El Gallo” ESTRADA, (36-2, 25 KO’s) de Puerto Peñasco Sonora, México.

¨Muy motivado, ansioso, quiero el título mundial Supermosca del Consejo, el sábado tengo que ganar o ganar, es por honor y gloria¨ expresó muy seguro en su participación en la conferencia el sonorense Estrada, quien el próximo sábado cumple aniversario de fallecida su mamá.

Agregó que lleva varios años lidiando con lesiones que le han impedido llevar una constancia en los grandes niveles, pero ahora esta 100 por sano.

¨Las lesiones quedaron atrás, estoy sano, bien preparado y motivado para este combate y ser el top ten mundial¨ añadió Juan Francisco, quien es entrenado por Alfredo Caballero y su gran equipo multidisciplinario y el médico de cabecera del ¨Gallo¨, el dr Ricardo Monreal

Mientras que el monarca mundial el tailandés Rungvisai expresó que ganará la pelea.

¨He estudiado bastante al mexicano Estrada, no vengo confiado en lo absoluto¨ dijo Rungvisai, quien derrotó en el 2017 en dos ocasiones seguidas a nicaragüense ¨Chocolatito¨ González y saltar a la fama del boxeo mundial.

¨Después de vencer a González, el mundo me conoció y lo que soy capaz de hacer, el sábado ganaré¨ reiteró el sorprendente tailandés.

El duelo que abrirá la transmisión de HBO el orgullo de las Filipinas, el cuatro veces campeón mundial en tres divisiones diferentes DONNIE NIETES, (40-1-4, 22 KO’s) expondrá por primera vez su campeonato mundial de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante el tres veces campeón JUAN CARLOS REVECO, (39-3-0, 19 KO’s) de Las Heras, Argentina.

En otra pelea titular el cuatro veces campeón mundial en dos divisiones BRIAN “The Hawaiian Punch” VILORIA, (38-5, 22 KO’s) de Waipahu, Hawái se enfrentará al clasificado mundial #1 ARTEM DALAKIAN, (15-0, 11 KO’s), de Dniepropetrovsk, Ucrania por el campeonato mundial de peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que está vacante.

El gran prospecto mexicoamericano de promociones Zanfer Pedro ¨Little Pete¨ Duran esta listo para su esperada actuación este sábado en la histórica cartelera Syperly 2.

¨Little Pete¨ Durán (16-0, 12 kos) tendrá otra prueba al enfrentarse al experimentado tijuanense Enrique ¨Torito¨ Tinoco (16-5-3, 12 kos) en lo que será un duelo de noqueadores en peso Superpluma.

Los boletos para Superfly 2 ya están disponibles y tienen un precio de $250, $150, $100, $60 y $30 y pueden ser adquiridos a través de Ticketmaster (Ticketmaster.com, 1-800-745-3000) y en las taquillas del Forum localizado en el 3900 W. Manchester Blvd, Inglewood CA 90305. Las puertas se abrirán a las 4:30 p.m. la noche del evento.

SUPERFLY 2 es presentado por Tom Loeffler’s 360 Promotions en asociación con Zanfer Promotions Y Nakornluong Promotions. Viloria vs. Dalakian es presentado en asociación con Teiken Promotions. Nietes vs. Reveco es presentado en asociación ALA Promotions y OR Promotions.