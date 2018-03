Sexta etapa del serial de ciclismo de montaña será en la pista del Club Chureas

Hermosillo, Sonora, marzo 2018.- La sexta estatal del Serial de Montaña tendrá por sede la pista de El Bachoco donde este domingo competirán alrededor de 250 ciclistas de varios municipios de la entidad en el marco del aniversario 18 del club Chureas, organizador del evento.

Hoy en rueda de prensa se dieron a conocer los pormenores del torneo por parte de Eliseo Rojas Patiño, presidente de la Liga Municipal de Ciclismo, y Luis Gutiérrez, integrante del club Chureas, acompañados del director general de la Codeson, Genaro Enríquez Rascón.

El titular de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora reconoció la iniciativa del club Chureas por retomar la sexta etapa que no pudo llevar a cabo Caborca y felicitó a ese organismo hermosillense de ciclismo de montaña por cumplir 18 años promoviendo la disciplina en las nuevas generaciones además de afianzarlo entre los pedalistas con experiencia.

Al evento se darán cita ciclistas de 26 categorías –en el circuito ubicado en Morelos y Progreso- los de Elite la deberán de cumplir con cuatro vueltas en busca de puntos para el Serial de Montaña después de que vieron acción en las cinco anteriores en Nogales, Cananea, Navojoa, Ciudad Obregón y Guaymas.

Además de la máxima categoría estarán las de Juvenil, Máster, Avanzado, Femenil e Intermedio, quienes deberán completar tres y dos recorridos al circuito, dependiendo de las edades, ya que tendrán subdivisiones (A, B, C y D) abarcando desde los 13 hasta los 56 años. La salida está programada para las 8:00 de la mañana.

Luis Gutiérrez, representante del club Chureas de Ciclismo de Montaña, dijo que además de esas categorías puntuables habrá dos más: Principiantes (18-56 años) e Infantiles (5-12), ambas con el objetivo de promover la disciplina y como parte de los festejos de 18 años del organismo. Esos ciclistas sólo darán una vuelta a la pista.

Las inscripciones siguen abiertas y pueden realizarse en línea en la página www.cimarronesestudio.com.mx/mtbc con un costo de 250 pesos o bien acudir a la dirección Seguro Social #64 entre Perimetral y Garmendia en la colonia Modelo; también está disponible el celular 6622-232339 y el whatsapp 6621-074955. La entrega de paquetes tendrá lugar en el Hotel Holiday Inn el sábado 3 de marzo de las 4:00 a las 7:30 de la tarde.

Pesistas de Sonora listos para concentración nacional

Los pesistas sonorenses Patricia Domínguez, Anacarmen Torres y Rogelio Gurrola estarán integrándose a partir del próximo lunes a la concentración de las preselecciones nacionales rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Los tres halteristas empezarán desde el 5 de marzo su campamento en Monterrey, Nuevo León, el cual durará hasta finales de mes y el día 30, en esa misma capital regiomontana, será el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, en donde definirán al equipo nacional de ambas ramas (15 pesistas).

Una de las dos sonorenses preseleccionadas nacionales, Patricia Domínguez, de la división de 58 kilos, indicó que buscará una de las siete plazas centroamericanas disponibles para México en la rama femenil (más ocho en la varonil).

“Me siento muy segura de quedarme con el puesto para los Centroamericanos; en estos momentos estoy saliendo de una lesión en el hombro y aunque no estoy al 100% confío en dar las marcas”, dijo la olímpica hermosillense.

“El tiempo de recuperación va muy bien pues nos concentraremos desde el día 5 pero el evento es el 30 por lo cual en ese mes daré las marcas sin problemas; de ahí en adelante nos enfocaremos a Barranquilla”, agregó Domínguez Lara.

En el caso de Torres Wong (de Cajeme), la pesista buscará su pase en la división de los 69 kilos, mientras que Gurrola Ortiz (Hermosillo) tratará de hacerlo en los 77 con la mira por avanzar a Barranquilla (del 20 al 24 de julio).

Hockey tendrá convivio de desarrollo en Tesopaco

El hockey sobre pasto sonorense realizará este fin de semana una convivencia de desarrollo en el municipio de Rosario Tesopaco con el objetivo de acercar a más jovencitos sonorense al deporte de los bastones.

La entrenadora de las selecciones de la Ola Roja de esa disciplina, Edith Ramírez, dio a conocer que el evento será el sábado 3 y domingo 4 de marzo con atletas de ambas ramas en tres categorías.

Jugadores de las categorías Sub 9, Sub 12 y Sub 15, estarán en ese evento con el que pretende promocionar más la práctica del hockey en esa región mediante juegos y entrenamientos.

“De las tres categorías dos de ellos representan semilleros muy importantes para nuestra entidad, que son la Sub 9 y la Sub 12, por lo cual estaremos allá buscando motivar a los jugadores que empiezan en el deporte y que han demostrado mucho interés, Además trataremos de sumar a nuevos niños y jóvenes”, dijo.

La apertura del hockey de pasto y sala en Tesopaco se ha dado gracias al entrenador Julio Peñúñuri Amparano pues viaja dos veces a la semana exclusivamente para entrenar a los jovencitos auxiliado por Elías Amavizca, persona que ahí reside y quien pone mucho de su parte.

Desde hace año y medio empezó la actividad de la especialidad de los bastones en ese lugar uniéndose a Cajeme y Hermosillo.