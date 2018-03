Arranca Fundación Piel con Vida campaña “Bloquéalos Ya”

La coordinadora médica de la Fundación, la Dra. Tere Iveth Villanueva, explicó que el objetivo de las campañas de concientización que están realizando es generar conciencia entre las personas sobre el riesgo de exponerse al sol sin protegerse con bloqueador, sombreros, ropa de colores claros y manga larga, pues cada vez va en aumento el cáncer de piel denominado melanoma que es el más agresivo, el que avanza más rápido y de alta mortalidad.

La especialista explicó que en México actualmente no se tienen estadísticas claras en torno a la incidencia de cáncer de piel en general, porque el tipo no melanoma, que es el cáncer no maligno no se reporta a las autoridades, pero se basan en los números a nivel mundial y cada vez crece más.

Por tal motivo, la Fundación Piel con Vida, única en su tipo a nivel nacional, trabajó de la mano con dermatólogos y un laboratorio de prestigio para producir un bloqueador factor de protección solar (FPS) 50+ de eficiencia comprobada que llegue a las manos de todos mediante un donativo de 120 pesos, con el cual, la Fundación podrá seguir promoviendo el cuidado de nuestra piel.

El uso adecuado del bloqueador es aplicarlo 30 minutos antes de salir de su hogar, posteriormente reaplicar cada cuatro horas, sobre todo para laspersonas que están tiempo prolongadobajo el sol y hacerlo capa sobre capa.

“Recomendamos usar el bloqueador todos los días, sin importar si está nublado o no, porque las nubes no impiden el paso de la radiación ultravioleta, el cáncer de piel afecta a todo tipo de piel, pero las blancas son un grupo de riesgo, por la incapacidad de producir pigmento”, detalló.

La coordinadora médica de la Fundación recomendó que los padres de familia hagan conciencia y protejan a sus pequeños del sol, pues los primeros 20 años de vida es cuando las personas recibimos la mayor cantidad de rayos UV.

Tampoco es saludable broncearse y exponerse al sol, utilizar camas de bronceado, estar atentos a cualquier cambio en la piel, pes el cáncer de piel es visible, ante cualquier sospecha acudir al dermatólogo.

Para más información en la página www.fundacionpielconvida.org, las redes sociales Fundación Piel con Vida o al celular 6622232864.