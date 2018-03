Bronce para Sonora en Poomsae en el Internacional de TKD México Open

Hermosillo, Sonora, 8 de marzo del 2018.- Sonora obtuvo una medalla de bronce en el Torneo Internacional de Taekwondo G1 México Open de Poomsae (formas) que tuvo lugar hoy en Monterrey, Nuevo León.

La presea fue de ese color la conquistó el dueto de sonorenses Camil Arlett Woo Cruz y Héctor Raúl Coronado Mora quienes finalizaron en el tercer sitio en la categoría Juvenil en formas de pareja.

En el evento, celebrado en el marco del Torneo Oficial Clasificatorio a los JCC 2018, la dupla de Sonora destacó en su participación en el estilo T-6 Taeback, consiguiendo un clasificatorio global de 6.98 en una competencia donde vieron acción ocho duetos internacionales.

El evento México Open G1 cuenta con la presencia de más de mil participantes de 35 diferentes países del mudo y hoy empezó con la modalidad de formas y continuará el viernes celebrando combates y el resto de las categorías de poomsae. Las acciones terminarán el sábado con los últimos duelos de patadas frente a frente.

El certamen internacional está efectuándose en la capital regia después de que tuvo lugar el evento que repartió las plazas centroamericanas en donde México cumplió el cometido tras amarrar las 21 que buscaba, 16 en combate y cinco de formas.

Una de las plazas en combate la consiguió el sonorense René Lizárraga que se perfila como el titular para Barranquilla 2018 en la división de menos de 74 kilogramos, lo cual dará a conocer más adelante por la Federación Mexicana de Taekwondo que procederá a un control interno para ponerle nombre a los pases centroamericanos.

Afrontarán ciclistas Selectivos Nacionales

Un total de 14 ciclistas sonorenses verán acción en los selectivos de pista, ruta y montaña, en donde buscarán boletos hacia la Olimpiada Nacional 2018.

El equipo de ciclismo de la Ola Roja, que saldrá por las plazas nacionales, lo integran Ramón Hiram García (Juvenil C en pista), Rafael de Jesús Hernández (Juvenil C en pista), Kevin López (Juvenil C en montaña) y Víctor Alfonso Moreno (Juvenil C en montaña).

Además de Juan Manuel Ceballos (Juvenil B en pista y ruta), Valentino Reséndiz (Juvenil B en pista y ruta), Marvin Reyes (Juvenil B en pista y ruta), Jaime Soberanes (Juvenil B en pista y montaña) y Guillermo Escalante (Juvenil B en montaña).

También aparecen Clarissa Montufar (Juvenil A en pista y ruta), Edna Lorenia Krimpe (Juvenil C en pista y ruta), Alan Rodrigo Keith (Juvenil A en pista y ruta), Diego Arvizu (Juvenil A en montaña) y Santiago Monreal (Juvenil A en montaña).

Al grupo de pedalistas sonorenses, quienes obtuvieron su pase al evento selectivo nacional en la eliminatoria estatal, los acompañarán como delegados Sergio Martín Valdovinos y Gilberto Medina.

El primero de los eventos clasificatorios será el de la modalidad de pista, del 14 al 18 de marzo, en Zinacantepec, Estado de México, mientras que el 24 y 25 del mismo mes la sede de montaña la albergará Purísma del Rincón, Guanajuato. La última de ellas está programada del 4 al 6 de mayo en Colima, Colima, para celebrar el selectivo nacional de ruta.

Lanzan convocatoria de los 46 juegos Deportivos Estatales de los Trabajadores

Los Juegos Deportivos Estatales de los Trabajadores tendrán cinco sedes entre el 7 de junio y el 29 de julio con actividad en seis disciplinas en las categorías Libre y Máster.

Hoy en conferencia de prensa se lanzó la convocatoria para la edición 46 de ese certamen dedicado a Justo Tirado Meraz y José Manuel Lira González, en los deportes de futbol, beisbol, volibol, basquetbol y ajedrez.

En el evento estuvo presente el director general de la Codeson, Genaro Enríquez Rascón, quien aplaudió la labor fundamental del deporte pues es de suma importancia darle un espacio como parte del sindicalismo en el país.

“Además de activar a los trabajadores les da crecimiento y preparación en su vida diaria pues genera disciplina, convivencia y valores; les da también bienestar y productividad laboral. Es grato estar haciendo equipo entre la Codeson, el Indet y la CTM”, dijo el titular de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

El secretario ejecutivo del Instituto del Deporte de los Trabajadores en la entidad, Jesús Rivera Gutiérrez, fue quien dio lectura a la convocatoria y anunció que los municipios sedes serán Santa Ana (futbol), Caborca (beisbol), Navojoa (volibol), Cananea (basquetbol) y Hermosillo (ajedrez).

El certamen estatal es selectivo para los Juegos Deportivos Nacionales de los Trabajadores con sede en Oaxtapec, Morelos, entre el 24 y 27 de septiembre, destacando que el año pasado Sonora ganó seis medallas, tres de oro y otra tantas de bronce, siendo el tercer mejor estadio en puntaje.

Rivera Gutiérrez dijo que también tendrá participación fuera de México ya que Sonora tendrá participación con un equipo de futbol varonil y una ajedrecista, en los catorceavos Juegos Internacionales de los Trabajadores que recibirá Albena, Bulgaria, del 5 al 10 de junio.

De igual manera los deportistas sonorenses buscarán boletos a los sextos Juegos Mundiales que recibirá Cataluña, España en junio de este año, destacando que en el 2017 acudió el equipo de balompié varonil Máster a ese mismo evento que fue en Rusia.

También asistieron Héctor Robles, secretario general de la CTM-Hermosillo; Vicente Solís, responsable de Educación y Capacitación de la CTM-Sonora; así como Heraclio Leyva y Refugio Esquer, encargados del deporte de la Sección 28 y el Steus, respectivamente.