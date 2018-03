Arquera sonorense Alejandra Valencia tirará flechas en el Grand Prix Mexicano

Hermosillo, Sonora, marzo 2018.- La arquera olímpica sonorense Alejandra Valencia estará presente en el cuadragésimo segundo Grand Prix Mexicano de Tiro con Arco en Cancún, Quintana Roo, en donde competirán 312 arqueros de 12 países.

El certamen tendrá la actuación de los seleccionados nacionales mexicanos en ambas ramas al lado de arqueros de Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Colombia, Dinamarca, Guatemala, Puerto Rico, Paraguay, Islas Vírgenes y Estados Unidos.

Este martes fue la práctica y a partir del miércoles tirarán la Ronda de Clasificación en las instalaciones de tiro con arco que cuentan con una superficie de pasto sintético en el Centro de Desarrollo de Alto Rendimiento (Cedar) de Quintana Roo.

Valencia Trujillo encabeza al seleccionado nacional femenil de arco recurvo acompañada por las también olímpicas Mariana Avitia y Aída Román, quienes enfrentarán a arqueras de todo el orbe.

“Este tipo de eventos son muy buenos para el tiro con arco nacional porque ayudan a subir nuestro nivel así como para ver nuestra situación actual comparándonos con las demás competidoras”, dijo.

“Yo ahorita me siento bastante bien en cuestión de la forma y la técnica; he estado entrenando bastante, tenemos los selectivos para poder clasificar a Barranquilla, y me siento en buena forma. Lo que espero de esta competencia (Grand Prix Mexicano) son buenos lugares, tanto en individual como en equipos y mixto, varonil y femenil”, expresó la sonorense.

El objetivo de los competidores es el de sumar el mayor número de puntos posibles en el ranking internacional y también les servirá como un fogueo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Ciclistas recorren con éxito XIV Edición del MTB Río Sonora

Con una gran participación de 525 ciclistas la décima cuarta edición de la carrera MTB Río Sonora resultó un éxito y en donde el homenajeado Alfonso Ramírez Pérez estableció un nuevo récord para el evento que organiza cada año el Coyotes Bike Team.

Ramírez Pérez punteó el certamen que tuvo lugar el sábado pasado por los diferentes municipios del Río Sonora terminando como el líder en el recorrido de 37 kilómetros (de Sinoquipe a Banámichi) tras detener el reloj en 1:56’35 para marcar el mejor tiempo en la historia del evento en la rama varonil.

El ciclista de los Halcones de Caborca, a quien además se le dedicó la carrera de este año, dejó atrás el registro establecido el 2014 por Rafael Escárcega (equipo P&S) mejorándolo por 20 segundos.

Quien llegó segundo en la competencia varonil fue Kevin López (1:29’00), de los Jaguares, y en tercero terminó Fernando Madrid Portillo (1:29’27), dándole el 1-3 a los Halcones de Caborca.

Debido a la hazaña conseguida Ramírez Pérez recibió de manos de los directivos de Coyotes Bike Team un trofeo especial por el nuevo récord, mientras que Federico Picos, integrante del club organizador, también fue reconocido al cumplir 45 años en la práctica del ciclismo.

Mientras que Cristel Borbón, del equipo Jabalís, cruzó primero la meta entre las damas con un tiempo de 1:56’35; el segundo lugar lo obtuvo Patricia González (2:12’34), de los Halcones de Caborca, y el tercer sitio correspondió a Brenda Gómez (2:24’13), de Linces Nogales-Agua Prieta.

Lista reapertura de la alberca de la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara

La alberca de la Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara tendrá su reapertura al público a partir de este martes por la tarde tras realizarse una rehabilitación en varias áreas.

El procedimiento de mejoras incluyó pintura y limpieza en la piscina que quedó lista para que pueda utilizarse con horario a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche de lunes a viernes.

Los trabajos también abarcaron el cuarto de máquinas en donde cambiaron las tuberías y limpiaron los filtros a los cuales además se les renovó la arena silicona; asimismo la pila de recuperación fue pintada.

Por lo cual la instalación acuática estará disponible para clases de natación a niños de 4 años en adelante, con tres diferentes horarios de las 4:00 a las 5:00, de 5:00 a 6:00 y de 6:00 a 7:00 de la tarde.

Para nadadores adultos la instalación acuática abrirá dos horas por la mañana (6:00-7:00 y 7:00-8:00) y otro par en la tarde (7:00-8:00 y 8:00-9:00); aquellos que deseen practicar el nado libre podrán hacerlo de 6:00 a 8:00 de la mañana o entre 7:00 y 9:00 de la noche.

Los requisitos para entrar a clases son certificado médico, dos fotografías tamaño infantil, llenar formato de registro, cubrir cuota y primera mensualidad; para entrar a la alberca deberán portar traje de baño (licra o nylon) y gorra para natación.

El costo de la inscripción anual es de 75 pesos y la mensualidad (que cubre una hora diaria de lunes a viernes) tiene un valor de $450. Los interesados necesitan depositar al número de cuenta 0104465628 en BBVA Bancomer y acudir con el recibo a la instalación.