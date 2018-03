Tiene Ola Roja gran arranque en Atletismo de la Olimpiada Regional

Hermosillo, Sonora, marzo 2018.- La Ola Roja tuvo un excelente inicio en la Olimpiada Regional de Atletismo al conquistar varios primeros lugares en la pista y campo del estadio “Héroe de Nacozari”.

Las actuaciones de los atletas sonorenses la encabezaron los velocistas Sofía Soto y José Parra quienes fueron los mejores en los 100 metros planos en sus respectivas categorías.

De hecho, en la Sub 18 femenil, en donde Sofía Soto fue la campeona con un tiempo de 12:30, Sonora completó el 1-2-3 pues le siguieron sus compañeras Bárbara García (12:58) y Carolina Camargo (12:72).

Mientras que en la Sub 21 varonil Jesús Parra dominó la prueba tras registrar 10:80 venciendo a su compañero Carlos Valenzuela (11:02), sumando otro 1-2 de Sonora, en una final en la que tuvieron que enfrentarse al viento en contra que permeó fuerte; el tercer sitio fue para el sudcaliforniano Ricardo Aguilar (11:11).

Pasando a los 400 metros planos Sub 18 el sonorense Manuel Vivanco fue el campeón regional tras cronometrar 50:90 derrotando al sinaloense Jeremy García (51:66) y en tercero quedó el también corredor de Sonora, Jorge González (52:42) completando el 1-3.

En la Sub 21 femenil, en la misma distancia de 400 metros, April León (57:88), también de Sonora, cruzó primero la meta logrando el 1-2 con Ana Flores (59:51) dejando en el tercer peldaño a la sinaloense Tania Leyva (59:52).

A su vez en pruebas de campo, en lanzamiento de martillo Sub 21, el sonorense Víctor López superó a sus contrincantes tras conseguir 60.58 metros derrotando al bajacaliforniano Bruno Vázquez (59:21) y a José Hernández de Sinaloa (55:85).

José Lugo le dio a Sonora otro primer lugar en lanzamiento pero en la jabalina Sub 21 marcando 60.95 metros para superar sin problemas al sinaloense Óscar Estrada (51:71); en la bala Sub 18 otro sonorense encabezó el evento ya que Dairi Quintero tuvo un disparo de 12.28 con el que venció a Yocelín Quintero (12.02) de Sinaloa.

El dúo de Samuel Núñez y Jesús García consiguieron el 1-2 para la Ola Roja en la prueba de salto con garrocha Sub 18 pues el primero brincó la varilla en un máximo de 3.10 metros y el segundo lo dejó en 2.80.

Con segundos lugares concluyeron Paulina Grijalva (400 metros Sub 18 con 1:00’41), Mariana Arreola (100 metros Sub 21 con 12:51), Fausto Gutiérrez (1,500 metros Sub 21 con 4:05’28) y Miguel Trevizo (martillo Sub 18 con 48.76).

Las acciones seguirán este viernes y sábado en la misma instalación deportiva mientras que simultáneamente iniciarán el boxeo, ajedrez y tiro con arco, para completar los cuatro deportes que está recibiendo Sonora en la segunda etapa de la Olimpiada Regional, sumando cerca de 600 atletas de nuestra entidad, las dos Bajas y Sinaloa.

Sofía Soto, corredora sonorense, rompe récord personal en 100 metros

La velocista sonorense Sofía Soto estableció una marca personal en los 100 metros planos y además dio un buen paso para la meta de clasificarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires.

La jovencita originaria de Ciudad Obregón compiló hoy en la Olimpiada Regional un tiempo de 12:30 segundos para superar el que era su mejor registro en esa distancia (12:37) con el cual ganó el sitio de honor en la Sub 18 femenil en la pista del estadio “Héroe de Nacozari”.

“Tuve una buena salida y después de los 40 metros fue cuando metí todo y solté los brazos para llevarme la carrera; ahora después de dar este tiempo buscaré el boleto a Argentina”, dijo.

“Para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud necesito marcar 12:15 y eso trataré de lograrlo en un selectivo nacional en la Ciudad de México en mayo próximo; sé que es difícil dar ese tiempo pero trabajaré en ello. Además también lo buscaré en los 200 que es mi mejor prueba”, dijo la velocista.

Después de iniciar positivamente la Olimpiada Regional Sofía Soto espera coronarse también en los 200 metros planos y en el Relevo 4X100 los cuales correrá este viernes en la segunda jornada del atletismo.

Asimismo tratará de conquistar las tres medallas doradas en la fase nacional 2018 después de que el año pasado obtuvo sólo una de ellas ya que alzó el campeonato en los 200 metros; en el relevo y en los 100 ganó plata.

Regresa José Parra por la puerta grande a las pistas

Hace casi tres años en la Olimpiada Nacional 2015 el velocista sonorense José Emilio Parra ganó la medalla de oro pero después de eso ya no volvió a las pistas.

Eso debido a que su vida cambió pues por asuntos familiares tuvo que mudarse a la Unión Americana y dejó no sólo el campeonato de los 100 metros vacante sino que se olvidó por completo del atletismo.

Pero desde agosto del año pasado Parra Sesma, de 19 años de edad, regresó a la capital, y sin pensarlo retomó las carreras de velocidad a las cuales regresó con mucho ímpetu bajo las órdenes de su entrenador de origen cubano Óscar Pedrajá.

“Por cuestiones familiares estuve dos años fuera de Sonora, me fui a vivir a Estados Unidos y terminé la preparatoria en California en la Santa Clara High School pero me alejé del atletismo, de hecho practiqué beisbol”, destacó.

“Pero al regresar a Sonora decidió volver al atletismo; en realidad no esperaba que estuviera tan bien, me siento sorprendido por las mejoras que he tenido gracias a mi entrenador; después de los resultados me siento entusiasmado por volver a la Olimpiada Nacional”, agregó.

Y es que hoy el originario de Caborca irrumpió de nuevo en las pistas en un evento regional y retornó dispuesto a reclamar su cetro nacional, algo que demostró después de coronarse monarca regional en los 100 metros planos Sub 21 varonil con un tiempo de 10:80 segundos.

“En verdad no batallé por tomar el paso en la pista pero no esperaba andar corriendo así, eso me motiva a seguir porque decidí volver al atletismo para buscar una beca (universitaria) aunque el beisbol sigue siendo mi deporte favorito”, agregó.

Siete sonorenses jugarán en el Torneo Norca de Handball rumbo a Panamericano

Sonora tendrá siete jugadores repartidos en las dos selecciones nacionales dentro del Torneo Norca de Handball que se realizará en la Ciudad de México los primeros días de abril.

Seis de ellos lo harán con el equipo varonil: los cuates Alán y David Figueroa Molina, Sayyed Morales Díaz, además de los hermanos Abiel y Alán Villalobos Medina, y Aarón Valenzuela Díaz.

La única femenil es Gemma Leal Brugos quien ya está concentrada en la Ciudad de México en las instalaciones del CNAR a donde llegarán el resto de los sonorenses seleccionados nacionales para prepararse rumbo al evento del mes entrante.

Tres de los seis sonorenses varones juegan en España en la Segunda División por lo tanto reportarán desde el viejo continente; ellos son los hermanos Villalobos Medina, ya que Abiel juega con el Villafranca; Alán es del Torrelavega, mientras que Aarón Díaz pertenece al Alicante.

En el Torneo Norca (Norte y Caribe) estarán disputándose boletos rumbo al Panamericano de la especialidad a celebrarse en octubre próximo en Nuuk, Groenlandia.

Además del anfitrión México esperan la presencia en el certamen de los países de Estados Unidos, Canadá, Republica Dominicana, Cuba y Puerto Rico, entre otros, tomando en cuenta que Groenlandia tiene el pase directo por ser sede.