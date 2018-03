Cierra fuerte la Ola Roja en la Olimpiada Regional de Atletismo

Hermosillo, Sonora, marzo 2018.- Sonora cerró con broche de oro la Olimpiada Regional de Atletismo al brillar nuestros deportistas en la tercera y última jornada de las pruebas de la pista y campo en el estadio “Héroe de Nacozari”.

Entre lo más sobresaliente de este sábado destacan el campeonato regional de la saltadora Karla Terán y el segundo del velocista José Parra así como los cuatro títulos en las pruebas de relevos en donde arrasó la Ola Roja.

La nogalense Karla Terán fue la monarca en salto de altura Sub 18 en donde logró 1.75 metros para superar a la bajacaliforniana Layla Perea (1.65) mientras que su compañera María Martínez terminó tercera (1.50) para darle el 1-3 a Sonora.

Por su parte Parra Sesma completó su segunda cetro regional al ganar los 200 metros planos Sub 21 con tiempo de 21:02 dejando tras de sí a los sinaloenses José Fierro (21:84) y David Angulo (22:34). El jueves había obtenido el gallardete en los 100.

Mientras que en los relevos los velocistas sonorenses impusieron su ley al ganar las cuatro competencias en equipos en la distancia de 4X400 en las categorías de Sub 21 y Sub 18 en ambas ramas.

En la Sub 21 varonil cronometraron 3:19’75 gracias a la actuación de la cuarteta integrada por Gerardo García, Felipe Gurrola, Jesús Bernal y Julio Díaz, mientras que la femenil hizo lo suyo deteniendo el reloj en 4:00’89; ese equipo lo formaron Ana Flores, Arantxa Quintana, Paulina Montoya y April León.

A su vez en la Sub 18 masculino la escuadra sonorense cruzó primero la meta marcando 3:28’38 al pasarse la estafeta más rápido que nadie Manuel Vivanco, Jorge González, Emanuel Mejía y Jesús Valdez; las damitas Paulina Grijalva, Salma Galaz, Silvia Duarte y Anna López, registraron tiempo de 4:20’88 para ser las campeonas regionales.

En los 800 metros Sub 21 varonil Sonora consiguió el 1-2 por Julio Díaz (1:52’24) y Fausto Gutiérrez (1:56’25) así como en los 200 planos Sub 16 con Karen Aramburo (26:30) y Myriam Aguirre (26:38).

Otros primeros lugares los ganaron Emily Feliz (salto de altura Sub 18 con 1.55), Silvia Duarte (heptatlón Sub 18 con 3,993), José Gutiérrez (martillo Sub 16 con 49.53), Salma Galaz (400 con vallas Sub 18 al marcar 56:37), April León (800 metros Sub 21 con 2:19’04) y Nahomi Quevedo (800 metros Sub 16 con 2:24’79).

Definen a arqueros sonorenses para la ON 2018 en la modalidad de recurvo

Un total de 13 arqueros sonorenses avanzaron a la Olimpiada Nacional en la modalidad de recurvo en lo que fue la etapa regional efectuada en esta capital.

Sonora logró la clasificación de los equipos de las categorías 14-15 en ambas ramas y la 17-18 varonil (cada equipo cuenta con tres atletas) además de dos plazas individuales en la 16-17 y en la 18-19 femenil.

El equipo femenil de la 14-15 años lo conformarán Adriana Cota, Paloma Robles y María Valencia mientras que el de varones de la misma categoría estará integrado por Jorge Zazueta, Diego Durazo y Saúl Alejandro Peña.

A su vez el seleccionado de la 17-18 de hombres tendrá como arqueros a Christian Parra, Santiago Pérez y Ricardo Biebrich, mientras que las plazas de la 16-17 de mujeres quedaron en manos de Vivian María Vidal y Alexandra Rodríguez; los dos lugares en la 18-19 le pertenecen a Ruth Cruz y Elizabeth Cisneros.

Los equipos quedaron establecidos en base a las marcas que lograron en la Olimpiada Regional en las dos distancias donde dispararon 72 flechas en las que participaron arqueros de Sonora, las dos Bajas y Sinaloa.

Después de definir a los 13 sonorenses que pasaron a la Olimpiada Nacional en arco recurvo estaban pendientes los de la modalidad de compuesto que aún realizan su eliminatoria en el campo de tiro con arco de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Par de pugilistas sonorenses avanzan a la Olimpiada Nacional

Dos boxeadores sonorenses conquistaron su carnet para pelear en la Olimpiada Nacional después de ganar sus respectivas finales en la jornada final de la fase regional celebrada hoy.

Teniendo como testigo el Centro de Usos Múltiples dentro de la Unidad Deportiva del Noroeste, sede del torneo, los pugilistas Marco Antonio Cota Moreno y América Bayori Loza, consiguieron su plaza a la ON2018 que recibirá Chihuahua en mayo próximo.

En el caso de Cota Moreno, originario de Empalme, se coronó campeón regional en la división de 60 kilogramos en la categoría 2002-03 varonil tras vencer en una reñida pelea final al bajacaliforniano Ángel García por decisión dividida.

Por su parte la boxeadora de Cajeme, Bayori Loza, salió con el brazo en alto en la categoría 2000-01 femenil en la división de 48-51 kilogramos después de vencer en la disputa del cetro a la sudcaliforniana Adriana Vázquez.

Mientras que en la categoría 2000-01 quedaron en el camino –cayeron en la final- el sanluisino Sergio Ríos Jiménez (56), el hermosillense Jorge Reyes Lugo (69) y el cajemense Javier Enrique Barrera (69); el primero perdió con el bajacaliforniano Érik Robles, el segundo no pudo ante el sinaloense Christian Burgos y el tercero fue dominado por Diego Pacheco de Baja California.

En la 2002-03 fueron eliminados los cajemenses Alan Yahir Frank Verdugo (54) y Kaín García Osuna (70) luego de perder sus finales contra el sinaloense Isaí Aldama y el bajacaliforniano Carlos García.