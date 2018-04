“Aunque el PRI pretenda frenarme, voy derecho y no me quito por un Sonora Valiente”: Toño Astiazarán

Hermosillo, Sonora, abril 2018.- El candidato sonorense al Senado de la República de la Coalición por México al Frente, Antonio Toño Astiazarán, externó que ninguna fuerza política logrará detener a la Fórmula que está siendo respalda por los sonorenses, luego de la impugnación que presentó el PRI contra su candidatura ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Toño Astiazarán en compañía de Lety Cuesta, compañera de fórmula, y los dirigentes estatales del PAN, Alejandra López Noriega, y del PRD, Miguel Ángel Armenta Ramírez, afirmó que las imputaciones en su contra lo fortalecerán aún más en la contienda, por lo que continuará con su campaña por el Estado con mayor ánimo y convicción de triunfar el próximo 1 de julio.

“No me cabe duda que el PRI no entiende que no entiende, afortunadamente desconocen el carácter de los sonorenses y su fortaleza, por eso les aseguro que esto en vez de desmotivarnos, nos alientan y seguiremos de frente hasta lograr la victoria en las urnas”, comentó.

Por su parte Leticia Cuesta, recalcó que durante la primera gira se apreció el cariño de la gente del Sur de la entidad, y estas acusaciones es algo que los beneficiará en las elecciones.

“Nos recibieron muy bien en todas partes a donde fuimos, aquí cada uno tiene su lugar en esta coalición, esa es la diferencia con los demás, porque vamos juntos por esos votos, tenemos un sentido integral y en el Sur me di cuenta de todo ese cariño que nos mostraron las personas”, señaló.

Por otro lado, la Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, dijo que su partido ofrecerá todo el apoyo que se necesite para revertir dicho manifiesto del PRI.

“Ya estamos trabajando para brindar todo el respaldo jurídico a nuestro candidato al Senado, ya hemos ganado varias impugnaciones y esta no será la excepción, creemos que los de enfrente están muy preocupados por esta fórmula que es bastante competitiva y se posesiona en los primeros lugares”, indicó.

Asimismo, el dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel Armenta, reafirmó el compromiso que tiene su institución con Toño Astiazarán para llegar juntos al Senado por el bien de la sociedad.

“Evidentemente la propuesta de Toño y Lety tiene la idea de transformar el país, de acabar con este sistema que no le sirve a nadie, pero con estas acciones del PRI sus intenciones son que todo siga igual, por eso seremos un soporte para el candidato en este enfrentamiento ante las falsas denuncias”, recalcó.

También estuvo acompañado por Florencio “Chito” Díaz, coordinador de campaña de la fórmula al Senado.