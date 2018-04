Tiene Sonora buena actuación en Copa de Gimnasia en Guadalajara

Curiosamente los dos consiguieron el oro en salto y las medallas de color bronceado en las pruebas de piso, barra fija y en el all around, cada uno en su respectiva categoría en la rama varonil

Por su parte César Salazar se llevó tres preseas, una plata (en salto) y par de bronces (en anillos y caballo con arzones), mientras que Diego Chey (4A) agregó dos más: una argenta (piso) y otra de tercero (salto).

Para cerrar la actuación sonorense hubo tres medallas más de color plateado ganadas por Favio Bravo (4B en salto), Gabriela Ochoa (Nivel 2 en all around) y Nicole Castillo (Nivel 2 en all around).

Mientras que recibieron medallas de participación Regina Salgado (Nivel 4C), Paulina Luna (4D), Sara Valenzuela (4D) y Elci Montenegro (3C) mientras que en el Nivel 6 fueron condecoradas Cecilia Lizárraga, Joanna Cantú, Sophia Cháirez, Natalia Fabela, Natalie Valencia y Lía Lagardo.

RENÉ LIZÁRRAGA ESTARÁ PRESENTE EN GRAND SLAM G2 DE TKD EN CHINA

El taekwondoín sonorense René Lizárraga seguirá con su preparación de cara a asegurar su actuación en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El nogalense, quien se encuentra en estos momentos concentrados en el CNAR en la Ciudad de México con el resto de la selección nacional de taekwondo, tiene dos eventos pendientes en fechas próximas.

El primero de ellos es el certamen llamado Fighter’s Cup a celebrarse ahí mismo en la capital del país este sábado 14 y domingo 15 de abril dentro del Deportivo José María Morelos y Pavón en donde verán acción taekwondoínes de toda la República Mexicana.

Ese certamen será un preámbulo para el Torneo Abierto dentro de la Serie 1 del Grand Slam de TKD G2 a celebrarse en Wuxi, China, entre el 20 y el 22 de abril en donde competirá el sonorense al lado del resto de la selección nacional.

Lizárraga Valenzuela, de la división de menos de 80 kilogramos, pelea por un boleto dentro del equipo azteca para actuar en los JCC Barranquilla 2018 luego de que a principios de marzo consiguiera una plaza para México en el Torneo Clasificatorio efectuado en Monterrey, Nuevo León.

Los dueños de los boletos hacia Colombia serán definidos en fechas posteriores por la Federación Mexicana de Taekwondo debido a que pretende realizar un control interno por lo cual los dos torneos son importantes en el fogueo.

EQUIPO SONORENSE REPRESENTARÁ A MÉXICO EN EL MUNDIAL PONY DE BEISBOL

Al conquistar el título del Campeonato Nacional de Ligas de Beisbol 17-18 años, la liga sonorense Unison Azul de Hermosillo, será el representante de México en el Mundial Pony que albergará Nuevo Laredo, Texas.

El equipo campeón acudirá al torneo en Estados Unidos, categoría Palomino, fechado del 3 al 6 de agosto bajo el mando del experimentado mánager Álvaro Valenzuela con un grueso palmarés como piloto de selecciones nacionales.

Los sonorenses tendrán a partir de la semana próxima una concentración en Hermosillo como parte de la preparación hacia el torneo en donde también contarán con nutriólogos que estarán al tanto de la alimentación de la novena.

Además de contar con sus entrenamientos la selección completa jugará en el torneo de la Liga Nuevos Valores y en la Liga Interbarrial de Primera Fuerza, como fogueo, para llegar lo mejor preparados a Texas.

Ya con la camiseta del “Tricolor” al equipo sonorense le tocará abrir el certamen internacional ya que jugará en la jornada inaugural contra un rival por definir en un sorteo previo al arranque del campeonato.

La Unison Azul consiguió el cetro nacional y con ello el derecho de asistir al Mundial Pony después de vencer en una reñida final 10-7 a la Liga Sur de Sinaloa con sede en Mazatlán, en partido escenificado el fin de semana pasado en el Estadio Sonora.