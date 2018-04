“Ganaremos en tribunales y en las urnas porque Sonora no tiene dueño”: Toño Astiazarán

Guadalajara, Jalisco , abril 2018.- Antonio Astiazarán Gutiérrez, Candidato sonorense al Senado de la Coalición Por México al Frente, suspendió la mañana de hoy actividades proselitistas en Sonora para acudir a la Sala Regional del Trife en esta ciudad, donde enfatizó “Ganaremos en tribunales y en las urnas porque Sonora no tiene dueño. Voy derecho y no me quito”.

Tras la impugnación que presentó el PRI Nacional contra su candidatura semanas atrás, Toño Astiazarán desde las instalaciones de la Sala Regional del “Trife”, subrayó que defenderá su derecho constitucional para ser electo y no dejará de luchar para que sean los ciudadanos los que elijan en las urnas a sus representas y no en los tribunales, pues el voto debe ser libre y secreto.

Astiazarán Gutiérrez, expresó que Sonora no tiene dueño, y demostrará en la vía legal y en la política que las acusaciones en su contra son erróneas, asimismo apuntó que estas denuncias fortalecerán su campaña de cara al Senado.

“Cuando decidí participar por la Coalición Por México al frente al Senado de la República, sabía que no sería una lucha fácil, por eso hoy suspendí mis actividades para venir a la Sala Regional de Guadalajara y hacerles ver a los magistrados que no solamente me asiste la razón, sino el amparo de la ley. Vine a defender el derecho constitucional que tengo para ser electo, pero lo más importante, a defender tú derecho como ciudadano para poder elegir con libertad y en secreto”, puntualizó.