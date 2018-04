Sonora estará presente en el Mundial de Olimpiadas Especiales en Emiratos Árabes

Hermosillo, Sonora, abril 2018.- Tres sonorenses formarán parte de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales de Verano a celebrarse el año próximo en Abu Dabi, Emiratos Árabes.

La terna de seleccionados son de atletismo: la lanzadora hermosillense Itzel Romero el velocista guaymense Luis Enrique Mendoza y la fondista de Cananea Reyna Peña, quienes participarán en ese certamen internacional a celebrarse del 14 al 21 de marzo del 2019.

Los sonorenses consiguieron los boletos al evento internacional por medio de un sorteo que realizó el programa de Olimpiadas Especiales en México den el cual participaron todos los atletas de nuestro país que vieron acción en la eliminatoria realizada en Puebla.

Tanto Romero como Mendoza y Peña brillaron en ese torneo en suelo poblano en donde la primera conquistó tres medallas de oro (salto, bala y relevos) y el otro par de deportistas ganaron dos preseas doradas en pista; Luis Enrique en los 200 y 400 metros planos y Reyna en los 800.

La tercia de atletas encabezó los resultados de Sonora en la “Angelópolis” en donde los deportistas de nuestra entidad consiguieron 37 medallas de las cuales 20 fueron doradas, nueve de plata y ocho bronces.

Además hay dos deportistas de nuestra entidad que están contemplados como suplentes en el boliche, en donde hacen pareja en la especialidad de “Unificado”, ellos son Sandra Bañuelos (atleta especial) y Beatriz López (atleta unificada) quienes acudirán en caso de que alguno de los titulares no pueda asistir.

Parte taekwondoín sonorense a China para el clasificatorio G-2 de Grand Slam

El taekwondoín sonorense René Lizárraga partió con el resto de la selección nacional a Wuxi, China, para su actuación en el clasificatorio G-2 rumbo al Grand Slam Champions que albergará ese mismo país en diciembre.

Además el evento le servirá a Lizárraga Valenzuela como fogueo en ruta a convertirse en uno de los seleccionados mexicanos que defenderán los colores de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya que se perfila como el representante azteca en la división de menos de 80 kilogramos.

El torneo, a celebrarse del viernes 20 al domingo 22 de abril, es de suma importancia para el equipo mexicano debido a que los tres mejores taekwondoínes, por peso y rama, avanzarán al evento a realizarse en la misma ciudad china del día 9 al 16 del último mes del año.

El Grand Slam Champions es un certamen muy cotizado debido a que repartirá plazas rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 aunque en sí la competencia es durísima, incluso la catalogan más fuerte que un Campeonato Mundial.

Al equipo azteca lo integran 15 elementos de los cuales ocho son varones, ya que además del nogalense están César Rodríguez (-58), Brandon Plaza (-58), Rubén Nava (-68), Iker Casas (-68), Uriel Adriano (-80), Carlos Sansores (+80) y Bryan Salazar (+80).

Las siete mujeres que combatirán son Brenda Costa Rica (-49), Daniela Sousa (-49), Anel Félix (-57), Linda Torres (-57), Victoria Heredia (-67), Ashley Arana (+67) y Renata Treviño (+67).

Velocista sonorense consigue pase a Campeonato Nacional Máster de Atletismo

La perseverancia y ánimo por trascender en el ámbito deportivo rindieron frutos para Juan Carlos Vázquez Lomas quien consiguió su pase al Campeonato Nacional Máster de Atletismo a menos de un año que decidió entrar a las pistas.

Y es que el hermosillense logró la corona en los 100 y 200 metros planos en el pasado Campeonato Estatal Máster de Atletismo de Veracruz, lo que le dio los boletos directos a la fase nacional que donde compiten deportistas de 35 años en adelante.

“Tengo nueve meses ensayando pista de velocidad con el entrenador de origen cubano Óscar Pedrajá con quien me acerqué viendo la posibilidad de competir, ya después de un tiempo el profesor aceptó instruirme y en estos momentos me siento muy orgulloso de los resultados”, dijo el velocista de 41 años de edad.

Vázquez Lomas tuvo que acudir a Xalapa, Veracruz, para competir en un Estatal Máster debido a que en Sonora esa categoría no está disponible oficialmente en el atletismo, algo que espera se logre en un futuro.

“En Sonora hay mucho talento, de hecho cuando estuve en Veracruz la mayoría de los competidores me felicitaron y en broma me dijeron que los sonorenses no les dejábamos nada en todas las categorías del atletismo tomando en cuenta la gran calidad de los infantiles, juveniles y en Primera Fuerza”, agregó.

“La idea es despertar a todos los sonorenses de atletismo Máster para que compitan a nivel estatal y nacional, de hecho algunos compañeros míos ya tienen interés después de mis resultados, por eso mi plan es continuar preparándome para lo que viene y alentar a todos los que quieran entrarle”, destacó.

El caso de Vázquez Lomas es curioso pues retomó la práctica deportiva después de varios años de jugar basquetbol; el cambio hacia el atletismo fue siguiendo los pasos de su hija Valeria, ahora de 13 años, y quien dejó de lados las pistas para competir en el futbol americano flag.

La próxima meta del velocista no sólo es representar a Sonora en el Campeonato Nacional Máster de Atletismo, que será del 19 al 22 de julio, -en sede por confirmar pero posiblemente también tendrá lugar en la capital jarocha- sino también conquistar la corona en ese certamen.

El oro en los 100 metros lo consiguió con tiempo de 12:58 y el título en los 200 fue por un crono de 25:82, marcas que motivaron a Juan Carlos a mantenerse entrenando para la etapa nacional, y porque no, llegar hasta el Campeonato Mundial Máster de Atletismo a celebrarse en septiembre de este año en España.