“No me temblará la voz para reclamar el fortalecimiento de las aduanas en Sonora y elevar la competitividad en la frontera”: Toño Astiazarán

Nogales, Sonora, abril 2018.- Con la finalidad de que Nogales se convierta en una frontera más digna y con un libramiento aduanal de clase mundial, el candidato sonorense al Senado de la Coalición Por México al Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez, afirmó que no le temblará la mano desde el Senado para modificar la Ley aduanera y así dar más certidumbre a las patentes y su aplicación.

Recalcó que Nogales tiene un gran potencial para el crecimiento de frente al futuro, donde las importaciones y exportaciones en el marco de la ley contribuyan al beneficio de la población, por ello se debe tener un libramiento que cumpla con las leyes y requisitos que se necesiten para un óptimo funcionamiento y así hacer más competitiva la puerta Norte de nuestro Estado.

“El libramiento en Nogales es un sinónimo de anarquía y caos, eso pasa porque no se cumplen los términos de la concesión, en este caso no cuenta ni con señalamientos, se requiere mucha infraestructura para mantenerse, por eso no me temblará la voz desde la tribuna para exigir que se cumplan todas las leyes y que haya más inversión en el mismo”, manifestó.

Además, explicó que, junto con su compañera de Fórmula Leticia Cuesta, promoverán la homologación del precio de las gasolinas con Estados Unidos y reducir el 50% del IVA en la franja fronteriza propuestas de Ricardo Anaya Cortés para, de esta manera, generar más empleo, riquezas y recursos para los municipios fronterizos.