“Demuestra Trife que Sonora no tiene dueño”: Toño Astiazarán

Guadalajara, Jalisco, abril 2018.- La Sala Regional del Trife de Guadalajara resolvió que la candidatura al Senado de Antonio Astiazarán Gutiérrez, por la Coalición Por México al Frente, es totalmente legitima y por ello el candidato reafirmó su compromiso con los ciudadanos.

Tras la impugnación que presentó el PRI Nacional en su contra, semanas atrás, Toño Astiazarán comentó que Sonora requiere gente valiente que no le teman a los retos, es por eso que continuará luchando por el bien de las familias en la entidad.

Astiazarán Gutiérrez, expresó que “Sonora no tiene dueño, y con este resultado favorable en la vía legal”, dijo que “no sólo ganaremos en los tribunales, también lo haremos en las urnas con el respaldo de la gente el próximo 1 de julio.

“Hoy se confirmó lo que habíamos dicho antes, que nos asiste no sólo la razón, sino igualmente el derecho, mi reconocimiento a los magistrados, quienes a pesar de las presiones supieron estar a la altura de responsabilidad, lo reitero, seré el Senador de las mujeres y hombres valientes, porque no le tenemos miedo a la adversidad, voy derecho y no me quito”, puntualizó.