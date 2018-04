Vocacionar las regiones para ganar competitividad, propuesta de Maloro y Sylvana

Van por nuevo federalismo fiscal que rescate a los municipios y fortalezca al estado

Hermosillo, Sonora, abril 2018.- Cerca de 77 mil 300 millones de pesos son los que necesita Sonora para poner en orden y a la altura cada una de las regiones del estado, aseguró Manuel Ignacio Maloro Acosta durante su participación en el foro “Ideas y Propuestas para Construir desde el Senado”, convocado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

El candidato al Senado por el PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, Maloro Acosta, propuso ante integrantes de la CMIC impulsar, junto a Sylvana Beltrones, un plan integral para promover 6 grandes regiones en el estado en temas de infraestructura y desarrollo económico.

Para seguir recuperando la grandeza de Sonora se requiere el impulso a las ciudades-región con una ruta definida y una visión de largo plazo, que se diseñe no solo desde el Ejecutivo, sino que se respalde desde el Legislativo, externó.

El candidato de la coalición Todos por México, señaló que este plan integral debe privilegiar la aplicación de mecanismos modernos para el financiamiento de proyectos.

Maloro Acosta resaltó que él y Sylvana Beltrones serán aliados de Sonora para alentar cambios a la Ley de Coordinación Fiscal que den a los municipios más presupuesto para servicios públicos.

Asimismo, dijo, “vamos a pelear que las licitaciones de obra pública que tengan que ver con Sonora, se decidan aquí y no en la Ciudad de México y sean para los constructores sonorenses y no empresas de fuera que no conocen la región y que al final quedan mal”.

Insistió en buscar mecanismos claros para vocacionar las regiones y a partir de sus fortalezas puedan recuperar su dinamismo y crecimiento.

“Hemos definido 6 grandes regiones para poder consolidar al Estado con mecanismos modernos, transparentes, con rendición de cuentas y esquemas para generar su financiamiento, que serían: Centro-Hermosillo; Guaymas-Empalme; Sur con Cajeme a la cabeza y que incluiría los valles agrícolas del Yaqui y Mayo; Nogales y el corredor Imuris-Magdalena-Santa Ana-Benjamín Hill; la zona noroeste con SLRC, Puerto Peñasco y Sonoyta y los municipios de la Sierra Alta y Río Sonora.

La idea es ampliar los aeropuertos de Cajeme y Nogales, concretar el puerto industrial de Guaymas, relanzar el turismo de Puerto Peñasco, modernizar las entradas comerciales de Mariposas, Naco, Agua Prieta, Sásabe, Sonoyta y SLRC que hoy carecen de infraestructura.

Maloro Acosta abordó el Plan de Desarrollo Metropolitano como un mecanismo para repensar las ciudades más grandes de Sonora desde el combate a la pobreza, la falta de servicios básicos desde agua potable, pavimentación, alumbrado público, seguridad pública, rescate de espacios públicos y urbanismo.

Igualmente, proyectos de infraestructura hídrica que incluya plantas desaladoras, plantas tratadoras de agua y programas de saneamiento para zonas críticas como el Río Sonora.

Finalmente, comentó que las elecciones de julio hay que verlas con mucha seriedad, ya que está en juego la gobernabilidad del país, "el futuro de nuestros hijos".

Ana Karina Maldonado, presidenta de la CMIC Sonora agradeció la participación y propuestas de la fórmula mismas que serán evaluadas por el gremio constructor.

Al término del evento, Maloro Acosta recibió de los constructores el Plan de infraestructura Sostenible 20-30 que es resultado de diversos foros y consultas regionales.