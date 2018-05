Tiene Hockey sonorense concentración rumbo a las etapas nacionales en Toluca

Hermosillo, Sonora, mayo 2018.- El hockey sonorense celebró una concentración el fin de semana pasado en esta capital como evento previo a su actuación en las fases nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil.

Los equipos de las categorías 15-16 en ambas ramas y el de la 17-19 varonil fueron los que avanzaron a las etapas nacionales de manera directa -por su ranking de la Federación Mexicana de Hockey- las cuales tendrán lugar en Toluca, Estado de México.

Edith Ramírez Arellano, entrenadora de las selecciones sonorenses de hockey, indicó que la reunión de la terna de escuadras fue de suma importancia ya que ajustaron detalles con los jugadores de cada selectivo.

Por lo cual, además de juntarse todos por vez primera, hicieron evaluaciones físicas, exámenes teórico-táctico y de igual manera realizaron cortes ofensivos en las modalidades de strokes y shoot outs.

El campamento abarcó tres jornadas entre los días viernes, sábado y domingo de la semana anterior con dobles sesiones en el Centro Estatal de Hockey dentro de la Unidad Deportiva del Noroeste.

En la cita nacional del 2017, celebrada en Guadalajara, Jalisco, en la Unidad Deportiva Revolución, la Ola Roja sonorense capturó cuatro medallas, tres de ellas en la Olimpiada Nacional siendo una de cada color (oro en la Sub 16 varonil, plata en la Sub 16 femenil y bronce en la Sub 14 femenil) mientras que en el Campeonato Juvenil cayó una argenta (Sub 20 de mujeres).

Sonora competirá en Nacional de Atletismo Juvenil Sub 18 y 20

Un total de siete sonorenses competirán el próximo fin de semana en el Campeonato Nacional de Atletismo de las categorías Sub 18 y Sub 20 a celebrarse en la Ciudad de México.

El evento será el sábado 5 y domingo 6 de mayo en las instalaciones deportivas ubicadas en el CDOM (Centro Deportivo Olímpico Mexicano) a donde acudirán los mejores atletas juveniles de toda la República.

De los siete sonorenses seis de ellos verán acción en pruebas de lanzamientos, encabezando el equipo las medallistas nacionales Verónica Luzanía (disco y jabalina en Sub 20) y las hermanas Jacobo Martínez, Loreto y Diana Guadalupe, ambas de martillo (Sub 20).

Además verán acción los también lanzadores de martillo Miguel Trevizo (Sub 18) y Ana Llánez (Sub 20), al lado de José Lugo (Sub 18), de jabalina; la velocista Bárbara García (Sub 20), quien correrá en los 100 y 200 metros planos, completará el selectivo sonorense. Al lado de los atletas estará un par de entrenadores: Raidel Mantilla y Karla Amaya.

Los deportistas sonorenses tratarán de seguir con su buena preparación rumbo al Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo que tendrá lugar en Querétaro, Querétaro, entre el 24 y el 26 de mayo.

Cabe destacar que en hace dos semanas, en el Festival de Lanzamientos 2018 en Tepic, Nayarit, la delegación sonorense consiguió siete medallas (4 oros, 1 plata y 2 bronces) en donde destacó Verónica Luzanía tras conseguir par de medallas doradas en bala y disco.

Presente Sonora en Campeonato Continental de Luchas Asociadas

La selección nacional de luchas asociadas, en donde destacan tres luchadores representantes de Sonora, aplicará llaves en el Campeonato Continental de luchas con sede en Lima, Perú, a celebrarse este fin de semana.

La terna la encabeza Diana Miranda quien competirá en la división de los 68 kilogramos femenil y quien llegará como número uno en el ranking mexicano en ese peso después de ganar la medalla de oro en el pasado selectivo nacional rumbo a Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Además de Miranda González, dentro del selectivo nacional, integrado por 18 gladiadores, estarán Omar Arellano (72 kilos especialidad de greco) y Wendoline Moreno (76 femenil).

El Campeonato Continental de Luchas Asociadas también entregará plazas hacia los Juegos Panamericanos a celebrarse el 2019 en la misma capital peruana del 26 de julio al 11 de agosto.

Algunos de los mexicanos más destacados en el equipo tricolor están Alejandra Romero, campeona centroamericana en Cuba 2018, y Alfonso Leyva, olímpico en Río de Janeiro 2016. Así como Emilio Pérez, Manuel López, Andrés Vargas, Luis Román, Maximiliano García, Rita Chávez y Mariana Díaz, entre otros.

El evento, de igual manera, será un excelente fogueo para los seleccionados nacionales rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, quienes a mediados de mes tendrán una concentración en el CNAR de la Ciudad de México.