“Le demostramos al PRI que Sonora no tiene dueño”: Toño Astiazarán

Álamos, Sonora, mayo 2018.- Esta tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó por unanimidad el recurso de revisión 201/2018 que interpuso el PRI Nacional ante la resolución de la Sala Regional de Guadalajara que dejó firme la candidatura de Antonio Astiazarán.

Es por ello que el candidato de la Fórmula sonorense al Senado de la República de la Coalición Por México al Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez, externó que “El PRI no entiende que no entiende” y que “Sonora no tiene dueño y este próximo 1 de julio lo demostrará en las urnas”.

“Como es de su conocimiento”, expresó, “Desde el inicio de mi campaña, fui impugnado por el PRI y sus aliados, esta refutación encontró en el Tribunal Superior de Guadalajara el pasado 24 de abril una negativa, es decir, se confirmó mi candidatura. No obstante, el PRI, de nueva cuenta impugnó, y hoy les informo que hemos concluido con todas las etapas, aunque el PRI no lo quiera, me van a ver en las boletas, ya ganamos en los tribunales y por supuesto que también, lo haremos en las elecciones, porque voy derecho y no me quito”.