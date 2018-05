“Los sonorenses merecen carreteras seguras y acciones transparentes”, Toño Astiazarán

Hermosillo, Sonora a 12 de mayo de 2018.- Porque los sonorenses requieren carreteras seguras, el candidato de la Fórmula sonorense al Senado de la República de la Coalición Por México al Frente, Antonio Astiazarán Gutiérrez, destacó que más que anunciar noticias falsas promesa de conclusión de obras en la Cuatro Carriles se debe investigar porqué el incremento en más de 7 mil millones de pesos y los retrasos en la entrega de la obra.

Comentó que, luego de que se informara la conclusión de la obra para el próximo mes de agosto, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los sonorenses merecen una explicación real sobre las causas del retraso.

“Al ver el estado actual nos preguntamos cómo le harán para terminar en unos pocos meses lo que no pudo hacer en años el gobierno federal, los sonorenses no podemos justificar el retraso en una obra tan importante para el desarrollo de la ciudad, por eso como Senador no me temblará la mano para denunciar estos abusos y que se sancionen a las empresas responsables”, recalcó.

Expresó que, como Senador junto con su compañera de fórmula, Leticia Cuesta Madrigal, trabajarán de la mano con el próximo presidente de México, Ricardo Anaya Cortés, en combatir la corrupción y la impunidad a fin de instituir la “muerte civil” a todos aquellos funcionarios que violen la ley, pues los ciudadanos merecen que se cumplan las leyes sin importar el cargo y la persona.