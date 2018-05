Listo PAN Hermosillo para arranque de campañas locales

Hermosillo, Sonora, mayo 2018.- Acción Nacional en Hermosillo se declara más que listo para recuperar la confianza de los hermosillenses este próximo 1 de julio, manifestó el Presidente del Comité Directivo Municipal, Jesús Ramón Díaz Beltrán, al referirse al arranque dentro de cinco días, de las campañas locales.

El líder del panismo en la capital sonorense destacó que el partido está confiando en obtener buenos resultados pues se ha venido trabajado para ello, escuchando a los actores y a los sectores de la sociedad civil hermosillense.

“Y es por eso que tenemos la confianza de haber hecho nuestro trabajo y ofertaremos un perfil a la presidencia municipal, que es una persona honesta e integra, Hermosillo requiere orden y en Acción Nacional ofertaremos en su momento, a una mujer nacida en la ciudad, que eso es muy importante, que venga a darle orden a la ciudad”.

Destacó que la ciudad está desquiciada por tantos problemas que se están viviendo de inseguridad, de pavimentación o en los servicios públicos, lo que no era común en Hermosillo y que al final vienen a golpear el bolsillo de todos los ciudadanos.

Díaz Beltrán resaltó también que los hermosillenses podrán ver a partir de este próximo sábado trabajando juntos en equipo, a todas las candidatas y candidatos que el partido ofertará en la contienda y quienes se vendrán a sumar a los esfuerzos que ya están realizando los abanderados de Acción Nacional a cargos federales.

“Y desde aquí también hacemos un atento llamado para decirle a los demás partidos políticos que no vamos a caer en el juego de las descalificaciones, aunque también queremos dejar muy claro, no nos vamos a quedar callados, porque una cosa es quedarse callados y otra cosa muy distinta señalar las verdades, y cuando uno habla con la verdad, eso no es campaña negra, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es hablar de frente para decirle a los hermosillenses como son las cosas en realidad”.