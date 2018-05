El tema más apremiante es la inseguridad: Charly León

Hermosillo, Sonora, mayo 2018.- Emotivo encuentro tuvo el candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, Carlos León García, con sus vecinos de la colonia Olivares.

En una concurrida reunión la noche de ayer en el parque Copacabana, Charly León disfrutó abrazar y platicar con la gente que lo vio crecer: "Toda mi vida he vivido en la Olivares, aquí mis papás me enseñaron a respetar y a tener vergüenza si no cumplo mi palabra".

Reconoció a su padre, el profesor Bartolo León, maestro de más de 40 generaciones por el gran apoyo y el ejemplo de vida que le ha dado.

El candidato se dijo incapaz de traicionar la confianza de su gente y pidió su apoyo para que juntos construyan el Hermosillo que todos nos merecemos: "Lo que no es posible, es que los mismos que nos han defraudado y se han burlado de nosotros vuelvan a ganar. Ya estoy harto de ver cómo han hecho de Hermosillo un gran negocio." Enfatizó.

Indicó que el tema más apremiante es la inseguridad. "Nos duelen caso como el de Don Lino, o el de Doña Licha nuestra vecina, quienes fueron asesinados en sus negocios"

Platicó sobre el plan "Todos por la seguridad" que incluye entre otras acciones, dignificar a los policías, capacitándolos y mejorando sus condiciones laborales; un presupuesto transversal; policía móvil en zonas conflictivas donde la autoridad no tarde más de 5 minutos en llegar al lugar del ilícito y la creación de un centro de prevención de adicciones.

Una vecina comentó el problema que implica que el parque donde se llevó a cabo este evento esté sin luz y narró como ella misma, una adulta mayor que se desplaza con andadera, debía salir corriendo del lugar para evitar ser asaltada.

Charly León expresó el interés por cambiar esta situación porque: "Habremos perdido la guerra cuando los ciudadanos dejen de salir a los parques, a las calles o al centro histórico", puntualizó.

Al evento lo acompañó su familia y la candidata a diputada Rosa Elena Trujillo, quién se dijo emocionada de trabajar por su distrito. "Nunca había participado en política -comentó la candidata- pero no podía quedarme de brazos cruzados."

Por su parte, Aarón Vargas, vecino de la Olivares, dijo que Charly era un joven que tiene ganas, que no está maleado, que viene de buena familia y con muchas ganas de trabajar para Hermosillo. "No te preocupes por llegar a la presidencia, porque ya llegaste" -le dijo. "Mejor ayúdanos desde el ayuntamiento a sacar a toda la bola de corruptos que tanto daño nos han hecho."

En un ambiente de fiesta concluyó está reunión donde los vecinos expresaron irse felices y esperanzados por un mejor futuro para nuestra ciudad.