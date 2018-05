Necesario diseñar nuevas políticas en materia de seguridad: Maloro Acosta

Hermosillo, Sonora, mayo 2018.- En México no tenemos una política de seguridad que esté garantizando paz y tranquilidad a los ciudadanos, pues no se midieron los efectos colaterales del nuevo sistema penal, reconoció el candidato de la coalición Todos por México, Manuel Ignacio Maloro Acosta en un encuentro con abogados al que fue convocado para conocer su propuesta en materia de justicia y seguridad.

Allí, planteó diseñar desde el Senado, nuevas estrategias que respondan a la problemática que enfrentan hoy los mexicanos tras la entrada en vigor de un sistema, que es muy positivo en muchos aspectos, pero ha sido vulnerable en otros, al quitarle la prisión preventiva por ejemplo, al robo simple y varias modalidades de violencia.

Maloro Acosta, candidato al Senado junto con Sylvana Beltrones por PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, externó que el sistema de justicia penal debe ser revisado para permitir cambios que puedan beneficiar a los ciudadanos, víctimas de delitos patrimoniales, que hoy se sienten agredidos al ver a los ladrones en la calle y no en prisión.

Dijo que junto a Sylvana Beltrones va a proponer llegando al Senado, una reforma para defender los intereses de Sonora, en materia de seguridad pública, que hoy es un clamor de los ciudadanos.

“Hoy día no hay una política integral y efectiva de seguridad, todo está disperso, se enfrentó el nuevo sistema sin contar con herramientas suficientes para garantizar el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, y creo que en eso tenemos que trabajar y es una parte que le toca al Senado de la República”, señaló ante los abogados.

Recordó que como alcalde de Hermosillo se opuso a la implementación del mando único, como alternativa para hacer frente a los altos índices delictivos.

“No creemos que sea en este momento lo más viable, por una sencilla razón, no se tomó en cuenta a los municipios, se no se capacitó a sus policías, se dejó en cero el presupuesto de prevención y mientras eso no se haga, no es algo viable”, resaltó.

Dijo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, no tiene contemplado a las policías municipales dentro de sus parámetros de medición y desparece lo de prevención del delito.

Maloro Acosta les dio a conocer a los especialistas en derecho, además, sus propuestas en temas de educación, salud, el impulso a las ciudades-región y la necesidad de discutir una nueva reforma fiscal que dé a los municipios más recursos fiscales.