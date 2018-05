“Es posible tener una policía buena, pero hay que barrer las escaleras de arriba hacia abajo" Charly León

Señaló que el tema que más les preocupa a los ciudadanos es la inseguridad y junto con expertos y ciudadanos han construido ya la propuesta “Todos por la seguridad" dentro de la cual se explicó que es un proyecto que se implementará de forma trasversal para que participen todas las áreas del gobierno involucradas ataquen las causas.

“También necesitamos ver el problema de las adicciones como un tema de salud, el que está perdido en el cristal puede ser nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro hermano y requiere de ayuda y no ser tratado como delincuente, para lo que proponemos la construcción, junto con la sociedad civil organizada, un centro de atención a las adicciones”

“La capacitación a policías, equipamiento con armas no letales, en derechos humanos y equidad de género. La instalación de unidades móviles policíacas en zonas de conflicto para que no tarden más de 5 minutos en llegar a donde se requiere”

Durante la reunión Zarina Tapia Ruiz, candidata a diputada local por el distrito VI, que acompañó a Charly León narró su experiencia de inseguridad que como empresa ha enfrentado y que ha lastimado a muchos otros pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus negocios: "Para mí hubiera sido más cómodo quedarme en mi casa y no hacer nada, pero no me podía quedar con los brazos cruzados, por eso decidí participar en política, algo que jamás había imaginado."

Recorrido por la colonia San Benito

Posteriormente, Charly León, recorrió el día de ayer comercios de la colonia San Benito, se presentó con trabajadores, clientes y empresarios para compartir su propuesta de inseguridad y recibir retroalimentación a la misma.

Junto con la candidata a diputada Rosa Elena Trujillo reconocieron que no es el mejor momento para estar en la política porque la gente está harta de la manera en la que los gobiernos han hecho las cosas. Uno de los empresarios le comentó, que como en los negocios "Iniciar en tiempos de crisis te hace salir fortalecido y capaz de enfrentar cualquier situación".

Municipalización del transporte público:

La tercera reunión del día Charly León la llevó a cabo con vecinos de la colonia el Choyal: Ante los comentarios de que enfrentan los ciudadanos para transportarse, León García, dijo que es indignante la incapacidad del gobierno para proporcionar transporte público digno a los ciudadanos, explicó que incluso las viviendas abandonadas en Hermosillo, además de la inseguridad se deben a que no llegan las rutas de camiones a los fraccionamientos como les prometen a la hora de la venta: “Detrás de cada vivienda hay una historia, una familia que sueña con un patrimonio, y hay más de 45,000 viviendas abandonadas en la ciudad, son familias que tuvieron que salir por la inseguridad, o porque no había camión”

Enfatizó que una de sus propuestas para Hermosillo se encuentra la municipalización del transporte público.