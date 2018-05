Los sonorenses merecen escuchar y contrastar todas las propuestas: Toño y Lety

“Lety y yo somos una fórmula cien porciento sonorense, buscamos un Sonora valiente, porque queremos que tus representantes en el Senado no tengan ningún compromiso mas que con los ciudadanos por eso vemos el debate como una oportunidad para que tu y tu familia conozcan y contrasten cada una de nuestras ideas y nuestras propuestas”, externó Toño Astiazarán.

“Desafortunadamente, el PRI no piensa lo mismo”, subrayó, a través de un mensaje video grabado, “Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, han decidido declinar a participar en el Debate que habría de organizarse este viernes, Lety y yo reconocemos a El Imparcial y Grupo Uniradio por la invitación y organización de este debate, pero por respeto a ti y tu familia, no vamos a participar en un debate donde no estemos presentes todas las fórmulas, los sonorenses necesitan estar informado y esta es la oportunidad de estarlo”.