Flor Ayala no quitará el dedo del renglón en ayudar a ONG´S

“El trabajo que realizan las ONG´S es por vocación y amor al prójimo, siempre he dicho que hay que ayudarlos porque ellos hacen lo que el gobierno debería de hacer, lo hacen mejor y más económico”, explicó la candidata a diputada local por Hermosillo Sur.

“El compromiso que tengo con ellos no es nuevo, en la legislatura pasada me comprometí a sacar la ley del autismo porque es una condición que poco se conoce y eso genera que las garantías no puedan ser otorgadas cabalmente, tal como el derecho a la salud y la educación”, manifestó.

Ayala Robles Linares, recalcó que, una vez conseguida la diputación en el congreso, no quitará el dedo en el renglón en temas de salud.

“Se gestionará que mujeres y hombres puedan obtener días de diagnóstico médico y que las madres que tengan niños con cáncer puedan acompañarlos antes, durante y después del tratamiento, en ambos casos sin perjuicio de su salario.”, declaró.

Por último, Flor Ayala dejó en claro que: “La discapacidad no es sinónimo de incapacidad, al contrario, la sociedad se complementa con sus historias de vida.”